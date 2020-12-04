Экскурсия на стройку и недельный онлайн-марафон: как теперь вас будут развлекать на новогодних корпоративах

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта madhatphotobooth.com

Провести новогодний корпоратив для компании в 2020 году — та еще головоломка. Из-за пандемии и ограничений для общепита и сферы ивентов остается не так уж много вариантов. Мы опросили несколько компаний и узнали, какие планы они строят на новогодние праздники. Выяснили, есть ли сейчас спрос на проведение корпоративов у организаторов, — делимся результатами опроса росссийских компаний и обзором ситуации на рынке.

Анализ рынка: «Корпоративный Новый год ушел в онлайн»

— Эксперты MICE-агентства «Аэроклуб Тур» проанализировали спрос на проведение новогодних корпоративов среди компаний, работающих на российском рынке, и выяснили, какие форматы стали востребованы в эпоху пандемии, как изменились спрос и бюджеты на организацию мероприятий.

Андрей Зинковецкий

Генеральный директор MICE-агентства «Аэроклуб Тур» (Москва)

Анализ рынка показывает, что в 2020 году в силу ограничительных карантинных мер и возможных рисков некоторые компании отказались от проведения новогодних корпоративов в офлайн-формате. Сейчас 80% новогодних мероприятий планируются в формате онлайн.

При этом 20% корпоративов будут организованы в гибридном формате — когда часть сотрудников находится в профессиональной студии вместе с ведущим и музыкальным коллективом, а остальные присоединяются онлайн. Также распространение получили доставки сотрудникам — это могут быть подарки или награды за достижения, продукты для использования в рамках кулинарных мастер-классов или праздничный ужин. Например, одна из компаний заказывает пиццу, которая будет доставлена в одно время всем сотрудникам, участвующим в мероприятии.

Из-за перехода мероприятий в онлайн бюджеты на их проведение существенно сократились:

60% компаний потратят на новогодние мероприятия до 1 млн рос. руб. (около $ 13,2 тыс.)

30% корпоративов будет стоить от 5 до 7 млн рос. руб. (от $ 66 до 93 тыс.)

На бюджет свыше 10−15 млн рос. руб. ($ 132−198 тыс.) приходится 10% мероприятий.

Есть и исключения из правил. Например, одна компания, много лет проводившая для своих сотрудников масштабные вечеринки с бюджетами 50−70 млн рос. руб. ($ 660−926 тыс.), в этом году провела внутренний опрос сотрудников. По его результатам было принято решение расходы на организацию мероприятия направить в премиальный фонд.



Фото с сайта unsplash.com

Раньше значительная часть денег направлялась на логистику или приглашенных звезд. Но сейчас рассчитывать на wow-эффект от онлайн-выступления того или иного исполнителя, пусть даже первой величины, не приходится. На смену звездам пришли кавер-группы, причем с интерактивными форматами выступлений — например, с возможностью голосования в реальном времени за следующую песню. Так удается достичь большей вовлеченности сотрудников.

Как и ранее, наиболее дорогие мероприятия будут включать в себя не только развлекательную часть, но и деловую составляющую, например, обсуждение итогов года или результатов деятельности компании.

Курьерская служба: «Устроим вечеринки в офисах или перейдем в онлайн»

— При планировании новогоднего корпоратива мы будем исходить из требований Роспотребнадзора. Многие сотрудники сейчас сами не готовы идти на большие мероприятия, потому что опасаются за свое здоровья и безопасность близких.

Наталия Сальникова

Руководитель отдела корпоративной культуры СДЭК

Так как у нас большая сеть филиалов и франчайзи, подходы везде разные: маленькие команды, возможно, выберутся на праздничные вечеринки, а вот крупные филиалы, где работают от 300 человек, — едва или.

Поэтому мы планируем организацию концептуальных вечеринок, которые можно будет посетить, не покидая пределов офисного пространства. Например, каждый год устраиваем конкурсы оформления кабинетов и кулинарные челленджи. Офисные форматы никто не отменял и не запрещал — а их тоже можно делать очень душевными и интересными.

Однако если требования безопасности ужесточат, и провести мероприятия не удастся даже в офисе, то мы уйдем в онлайн-форматы: будем собираться малыми командами, подведем итоги года. Кроме того, обязательно снимем новогодний видеоклип, проведем конкурс детских рисунков, а наш генеральный директор поздравит всех в социальных сетях и на внутреннем сайте. Это наши традиции, мы придерживались их и до пандемии.

Думаю, в этом году организаторам корпоративных мероприятий нужно не бояться пробовать нетрадиционные и новые форматы. Главное — создать настроение и поздравить людей, а сделать это можно абсолютно по-разному.

Компания-девелопер: «Устроим автобусный экскурсионный тур по нашим объектам»

— Организация новогоднего корпоратива для сотрудников компании-девелопера и в обычное время — непростая задача. Ограничения, связанные с COVID-19, ситуацию не упрощают.

Владимир Михайлов

Директор компании-застройщика группы компаний ЖИК (Казань)

Для своей компании, в которой свыше 60 сотрудников, мы придумали формат автобусной экскурсии по объектам строительства. Это позволяет объединить и офисных работников, которые заняты в отделах маркетинга, продаж, бухгалтерии, и тех, кто ближе к процессу строительства — кураторов строительной площадки, прорабов.

Наша компания возводит три объекта в Казани, все они находятся в разных частях города. Сотрудников мы планируем разделить на несколько автобусов. Посещение каждого жилого комплекса совместим с интересной зарисовкой экскурсоводов о городе. Сами объекты будут презентовать сотрудники строительного блока: рассказывать о концепции, преимуществах, нововведениях.

В финале экскурсии все сотрудники соберутся на одном из объектов на короткий, но приятный фуршет.

При этом решается сразу несколько задач:

Сотрудники знакомятся с «продуктом» компании, у них растет гордость за него

Формируется общая «картинка» бизнеса и на деле сотрудники видят, что от каждого из них зависит общий успех

Налаживается неформальное взаимодействие между отделами с разным «культурным кодом».

Мне кажется, такой формат подойдет тем организациям, офисы и производственные помещения которых находятся в разных частях одного города.

ИТ-компания: «Устроим недельный новогодний онлайн-марафон»

— Как ИТ-компания мы пионеры в области «удаленки». Вынужденный переход в Home Office не был в новинку и оказался очень даже комфортным для большинства из 1200 наших сотрудников. Теперь и нерабочую активность переносим в онлайн: не лишать же коллег праздника и возможности ощутить себя большой семьей!

Кристина Соколова

Директор департамента по управлению персоналом «Техносерв Консалтинг»

Корпоратив — это ведь не столько про вкусно поесть и повеселиться. Это — традиции, своеобразное доказательство того, что у бизнеса и команды все хорошо. Отказ от нее, особенно в то время, когда каждому члену коллектива нужны поддержка, чувство локтя, может добавить негатива.

Тем более на рынке развлечений довольно много сценариев дистанционных праздников, в том числе по-настоящему семейного формата, в которых дети участвуют наряду со взрослыми.

Для того чтобы охватить максимальное количество участников и растянуть удовольствие, мы будем проводить недельный новогодний интернет-марафон. По его итогам, как и положено в состязаниях, будут определены победители и вручены призы. Формат удачно сочетает в себе творческие и интеллектуальные испытания, игры — «коктейль» активностей, который будет не дороже коктейль-пати.

Детям сотрудников мы обычно покупали сладкие подарки с символом нового года, которые вручали на специальном утреннике. В этот раз от коллективных хороводов придется отказаться, но подарки от корпоративного Деда Мороза по-прежнему будут под елкой. Только их доставит курьерская служба.



Фото с сайта unsplash.com

Онлайн-марафон — один из самых интересных форматов во время пандемии. Подрядчики предлагают разнообразие решений и тем, по числу участников ограничений нет — можно охватить всех.

При этом важно ярко анонсировать событие: предвкушение праздника дает положительные эмоции. Геймифакацию можно дополнить элементом соревновательности — выявить, например, самых эрудированных, веселых, активных и отметить их призами.

Очень важно, чтобы сотрудников поздравили руководители, пусть даже в формате видеообращения. Видеообращения стоит лишить «официоза» — хорошо бы снять их в домашней обстановке. Так будет понятно, что удаленный режим — это общая история и касается абсолютно всех.

Стаффинговая компания: «Прокачаем сотрудников в формате Edutaiment»

— В этом году провести новогодний корпоратив очно в формате, например, традиционного ужина или фуршета в ресторане смогут только компании с небольшим штатом. Всем остальным из-за ограничений придется осваивать онлайн-форматы.

Мы решили сфокусироваться на онлайн-развлечениях и, по возможности, интегрировать в развлечение корпоративное обучение.

Наталья Щербакова

Директор по продажам и маркетингу международной стаффинговой компании ANCOR

Планируем разослать сотрудникам атрибуты праздника — угощение, маленькую бутылочку шампанского, новогоднее украшение и т.д. В назначенное время мы пригласим сотрудников в общий чат. Современные технологии и сервисы позволяют организовать и онлайн-караоке, и командные онлайн-игры. Сколько и какие активности выбрать — это уже вопрос финансовых возможностей компании.

В любом случае пригодится ведущий, который будет модерировать процесс, тем более что онлайн-корпоратив — новое явление, и люди почти наверняка будут чувствовать себя скованно в начале.

Плюс такого мероприятия — в быстрой подготовке: подобный корпоратив можно организовать буквально за несколько дней.

Также как вариант можно рассмотреть разработку и проведение онлайн-игры со встроенным в нее обучением. Это может быть формат квеста или квиза. Но в этом случае надо понимать, что разработка игры потребует времени не только на подготовку контента, но и на разработку механики и подготовку технологической базы. Однако корпоратив в стиле edutaiment позволит не только поднять дух команды и почувствовать наступление праздника, но и даст сотрудникам возможность получить полезную информацию для работы в легкой игровой форме.

Думаю, что в целом тренд, который отчетливо виден в этом году, — это замена корпоратива на «меню» обучающих мероприятий, даже не всегда связанных с деятельностью компании. Бизнес готов дарить возможности для самореализации. И, как показывает практика, сотрудники охотно принимают участие в таких форматах. Они прокачиваются как специалисты и ощущают, что компания вкладывает в них нечто большее, чем бюджет на вечеринку.

Event-агентство: «Офлайн ничем не заменить, будем праздновать»

— Сейчас ивент-агентства предлагают проводить новогодние мероприятия в онлайн-формате. Их предлагают сделать стилизованными: высылают колпаки, одежду, реквизит, часто даже еду и т.д. То есть у человека будет все для участия в онлайн-шоу. Но… это всего лишь разговор коллег в Zoom! В нем нет той искры и живого огонька, которые дает живое личное общение.

Станислав Рублев

Руководитель ивент-компании Rublev Family

У онлайн-корпоративов есть проблема с адаптацией сотрудников. Они не чувствуют атмосферы, а потому — не расслабляются, ведут коммуникацию скованно и неохотно. В первые полчаса, скорее всего, будет лишь ощущение всеобщей неловкости. Возможно, кто-то споет, если очень в себе уверен. Но на этом — все.

Да, у онлайн-форматов есть весомое преимущество — они просты в организации и недорогие. Такие корпоративы могут собирать столько человек, сколько технически позволяет Zoom или другая площадка для коммуникации. Это и 100, и даже 500 человек.

Но онлайн-формат не любят люди. Потому что мы все хотим встречаться и общаться вживую. По нашей практике — онлайн не «зашел».

Поэтому новогодний корпоратив мы все же будем проводить в офлайн-формате, пусть и с некоторыми ограничениями. Корпоративы должны быть строго закрытыми — т.е. не должны пересекаться с другими компаниями. Придется ввести более серьезные ограничения по времени проведения.



Фото с сайта inc.com

Чтобы организовать офлайн-корпоратив во время пандемии, нужно:

Сделать его закрытым — исключить возможность того, что в соседнем зале будет праздновать другая компания

Соблюсти все требования Роспотребнадзора: обработка помещений, контроль температуры у участников, санитайзеры и маски для всех и т.д.

Ввести ограничения по количеству людей и плотности.

На мой взгляд, от офлайн-мероприятий отказываться не стоит. Но необходимо оценивать риски для компании. Если позволяют погода и настрой сотрудников, можно провести мероприятия на открытом воздухе (катания на коньках, лыжах, сноубордах, походы и т.д.).

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