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Пьяный американец "набуянил" в минской гостинице на уголовное дело - видео

04.12.2020 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 45-летнего гражданина США завершено, дело передано в суд, об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

© Photo : УВД Брестского облисполкома
Иностранец-фальшивомонетчик задержан в Кобрине

По данным следствия, мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, в одном из отелей Минска проявил ничем не оправданную агрессию: разбил посуду, бытовую технику, повредил имущество гостиницы. После этого он вышел на улицу и несколько раз ударил припаркованный на стоянке автомобиль Porsсhe Panamera. 

Сотрудники гостиницы вызвали правоохранителей. Иностранец в содеянном не признался и попытался убежать. Позже он пояснил, что был недоволен тем, что не смог попасть в свой номер по карте доступа.

Медицинское исследования показало, что концентрация этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составляет 1,8 промилле.

Действия мужчины были квалифицированы по ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Теги: Минск
 
 
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Иностранец пытался сбежать от правоохранителей, а свою агрессию объяснил тем, что не смог попасть в номер.
 
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