Источник материала: Sputnik Беларусь

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 45-летнего гражданина США завершено, дело передано в суд, об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

По данным следствия, мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, в одном из отелей Минска проявил ничем не оправданную агрессию: разбил посуду, бытовую технику, повредил имущество гостиницы. После этого он вышел на улицу и несколько раз ударил припаркованный на стоянке автомобиль Porsсhe Panamera.

Сотрудники гостиницы вызвали правоохранителей. Иностранец в содеянном не признался и попытался убежать. Позже он пояснил, что был недоволен тем, что не смог попасть в свой номер по карте доступа.

Медицинское исследования показало, что концентрация этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составляет 1,8 промилле.

Действия мужчины были квалифицированы по ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

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