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Перспективы развития обсудили в Гродненском технопарке

04.12.2020 10:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Перспективы развития обсудили в Гродненском технопарке

Все инновации должны развиваться с прицелом на мировой рынок. Только тогда они станут успешными. Как искать талантливых разработчиков и грамотно превращать идеи в бизнес, обсуждали в Гродненском технопарке.

Он сегодня активно развивается. За два года здесь приняли 13 резидентов, площадей для приглашения новых уже не хватает. Поэтому к весне в здесь достроят еще один корпус на 6 с половиной тысяч квадратных метров. Здесь появятся все необходимое для работы: офисы, конференц-залы, выставочные центры и производственные площадки. И желающие работать есть. Сегодня быть резидентом технопарка выгодно – действуют скидки на аренду и льготное налогообложение. Ставка на то, чтобы идеи и технологии приносили максимальную прибыль.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям: «У нас реализуется в Беларуси такой проект «Университет 3.0», который должен добавить в подготовку кадров и для молодежи как раз вопросы коммерциализации научно-технических разработок. Вот если с точки зрения подготовки кадров – у нас хорошо. Чего нам не хватает – так это возможности бизнес-образования, коммерческой жилки и возможности сразу ориентации своих разработок не чисто научно-теоретической или практической, а сразу на создание коммерческих структур».

К слову, уже известны приоритеты развития белорусской науки на ближайшие пять лет. Это IT, биотехнологии и приборостроение. Гродно в плане подготовки кадров – перспективный город: здесь расположены сразу три вуза.

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Теги: Гродно
 
 
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Все инновации должны развиваться с прицелом на мировой рынок. Только тогда они станут успешными. Как искать талантливых разработчиков и грамотно превращать идеи в...
 
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