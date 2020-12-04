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Перспективы развития обсудили в Гродненском технопарке
Источник материала: ОНТ
Все инновации должны развиваться с прицелом на мировой рынок. Только тогда они станут успешными. Как искать талантливых разработчиков и грамотно превращать идеи в бизнес, обсуждали в Гродненском технопарке.
Он сегодня активно развивается. За два года здесь приняли 13 резидентов, площадей для приглашения новых уже не хватает. Поэтому к весне в здесь достроят еще один корпус на 6 с половиной тысяч квадратных метров. Здесь появятся все необходимое для работы: офисы, конференц-залы, выставочные центры и производственные площадки. И желающие работать есть. Сегодня быть резидентом технопарка выгодно – действуют скидки на аренду и льготное налогообложение. Ставка на то, чтобы идеи и технологии приносили максимальную прибыль.
К слову, уже известны приоритеты развития белорусской науки на ближайшие пять лет. Это IT, биотехнологии и приборостроение. Гродно в плане подготовки кадров – перспективный город: здесь расположены сразу три вуза.
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Все инновации должны развиваться с прицелом на мировой рынок. Только тогда они станут успешными. Как искать талантливых разработчиков и грамотно превращать идеи в...
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