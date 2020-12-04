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Беларусь и Вьетнам будут собирать больше грузовых машин на совместном предприятии «МАЗ-Азия»
Источник материала: ОНТ
Беларусь и Вьетнам намерены увеличить объем сборки грузовых автомобилей на совместном предприятии «МАЗ Азия».
Решение зафиксировано документально – подписан соответствующий межправительственный протокол с дополнениями. Он позволит существенно упростить работу совместного белорусско-вьетнамского предприятия по сборке грузовых машин «МАЗ Азия» и нарастить объёмы производства.
Белорусские грузовики во Вьетнаме собирают с сентября прошлого года – это стало стартом освоения большого рынка стран Юго-Восточной Азии.
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Беларусь и Вьетнам намерены увеличить объем сборки грузовых автомобилей на совместном предприятии «МАЗ Азия». Решение зафиксировано документально – подписан...
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