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Беларусь и Вьетнам будут собирать больше грузовых машин на совместном предприятии «МАЗ-Азия»

04.12.2020 10:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь и Вьетнам будут собирать больше грузовых машин на совместном предприятии «МАЗ-Азия»

Беларусь и Вьетнам намерены увеличить объем сборки грузовых автомобилей на совместном предприятии «МАЗ Азия».

Решение зафиксировано документально – подписан соответствующий межправительственный протокол с дополнениями. Он позволит существенно упростить работу совместного белорусско-вьетнамского предприятия по сборке грузовых машин «МАЗ Азия» и нарастить объёмы производства.

Белорусские грузовики во Вьетнаме собирают с сентября прошлого года – это стало стартом освоения большого рынка стран Юго-Восточной Азии.

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Беларусь и Вьетнам намерены увеличить объем сборки грузовых автомобилей на совместном предприятии «МАЗ Азия». Решение зафиксировано документально – подписан...
 
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