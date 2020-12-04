После выборов из Минского ОМОНа уволились более 100 человек

Источник материала: Ежедневник

О том, сколько людей уволились из ОМОНа, рассказал представитель "BY_POL", которая объединяет бывших силовиков, Игорь Лобан.

Об этом он сообщил в эфире «Вот Так TV».

«Я заброшу вам один инсайд о количестве уволенных из ОМОНа Мингорисполкома, – сказал Лобан. – Если в августе это было 16 человек, то в сентябре – более 25, в октябре – более 30, в ноябре – более 30».

Он предположил, что в ОМОНе идут брожения. Лобан отметил, что люди увольняются, на их место принимают новых, то есть состав обновляется.

По информации различных источников, в ОМОНе Минска служит от 1,3 до 1,5 тысячи человек.