ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какие курсы доллара и евро установили обменники

04.12.2020 10:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Евро после заметного подорожания в предыдущие дни 4 декабря начал дешеветь на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. Доллар сегодня тоже сдает позиции к белорусскому рублю. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На старте на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже евро снизился на 0,23% — до 3,1272 рубля, доллар упал на 0,56% (до 2,5717 рубля), а российский рубль укрепился на 0,77% — до 3,4638 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.24.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,63 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,589 рубля (Банк Дабрабыт).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Альфа-Банке, Абсолютбанке, Белорусском народном банке, БСБ Банке, Технобанке — 2,58 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,17 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке (3,133 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать во Технобанке — 3,13 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
 
Новости дня
Новости разные
 
Samsung Galaxy S21 с флагманским чипом Snapdragon 888 заметили в бенчмарке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика