Какие курсы доллара и евро установили обменники

Источник материала: Tut.by

Евро после заметного подорожания в предыдущие дни 4 декабря начал дешеветь на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. Доллар сегодня тоже сдает позиции к белорусскому рублю. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На старте на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже евро снизился на 0,23% — до 3,1272 рубля, доллар упал на 0,56% (до 2,5717 рубля), а российский рубль укрепился на 0,77% — до 3,4638 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.24.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,63 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,589 рубля (Банк Дабрабыт).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Альфа-Банке, Абсолютбанке, Белорусском народном банке, БСБ Банке, Технобанке — 2,58 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,17 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке (3,133 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать во Технобанке — 3,13 рубля.