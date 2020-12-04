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Доллар и евро падают утром 4 декабря

04.12.2020 10:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Американская и европейская валюты сдают свои позиции на открытии последних на этой неделе торгов на БВФБ.

Доллар и евро падают утром 4 декабря

Так, евро теряет 0,0052 пункта и торгуется на уровне 3,1292 белорусского рубля, а доллар на 0,0142 пункта — 2,572 белорусского рубля.

В свою очередь российский рубль существенно добавляет (0,0267 пункта) — 3,4639 белорусского рубля за 100 российских.

 
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Американская и европейская валюты сдают свои позиции на открытии последних на этой неделе торгов на БВФБ.
 
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