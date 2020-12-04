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Доллар и евро падают утром 4 декабря
Источник материала: Навiны
Американская и европейская валюты сдают свои позиции на открытии последних на этой неделе торгов на БВФБ.
Так, евро теряет 0,0052 пункта и торгуется на уровне 3,1292 белорусского рубля, а доллар на 0,0142 пункта — 2,572 белорусского рубля.
В свою очередь российский рубль существенно добавляет (0,0267 пункта) — 3,4639 белорусского рубля за 100 российских.
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Американская и европейская валюты сдают свои позиции на открытии последних на этой неделе торгов на БВФБ.
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