Доллар и евро падают утром 4 декабря

Американская и европейская валюты сдают свои позиции на открытии последних на этой неделе торгов на БВФБ.





Так, евро теряет 0,0052 пункта и торгуется на уровне 3,1292 белорусского рубля, а доллар на 0,0142 пункта — 2,572 белорусского рубля.

В свою очередь российский рубль существенно добавляет (0,0267 пункта) — 3,4639 белорусского рубля за 100 российских.