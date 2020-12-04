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«Ситуация очень тяжелая»: валютных и иных резервов, чтобы пережить шок, у Беларуси нет

04.12.2020 10:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вице-президент Немецкой экономической группы Роберт Кирхнер не знает, продолжится ли история успеха белорусского IT-сектора, который в последние годы стал драйвером роста экономики Беларуси.

«Ситуация очень тяжелая»: валютных и иных резервов, чтобы пережить шок, у Беларуси нет

По словам эксперта, пишет DW, в настоящее время валютных резервов и иных ресурсов, чтобы пережить экономический шок, у белорусских властей нет.

Текущая ситуация, по оценке Кирхнера, которую он высказал в ходе Минского диалога, очень тяжелая несмотря на то, что в Беларуси локдаун из-за пандемии не объявлялся — товары, произведенные госпредприятиями, не проданы, а лежат на складах.

 
 
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Вице-президент Немецкой экономической группы Роберт Кирхнер не знает, продолжится ли история успеха белорусского IT-сектора, который в последние годы стал...
 
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