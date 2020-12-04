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Четыре белоруса рассказали об экономии на ремонте. Какая история вам нравится больше?

04.12.2020 10:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

И вновь пришло время выбрать победителя очередного этапа нашего еженедельного конкурса «Ремонт за копейку». Автор истории, которая наберет больше всего голосов, получит тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград». Вспоминаем последние публикации и делаем выбор. Но на этом мы не останавливаемся, и у вас еще есть все шансы принять участие. Свои материалы присылайте на dm@onliner.by.

Оживление интерьера при помощи недорогих деталей 

«Про мое жилье можно сказать: здесь нет дизайна, здесь собраны любимые вещи», — рассказывала нам Анна, сумевшая превратить квартиру со старенькой и невыразительной отделкой в уютное пространство, наполненное исключительными деталями. У нашей читательницы получился простой, но действительно уникальный интерьер.

Четыре белоруса рассказали об экономии на ремонте. Какая история вам нравится больше?
Четыре белоруса рассказали об экономии на ремонте. Какая история вам нравится больше?
Четыре белоруса рассказали об экономии на ремонте. Какая история вам нравится больше?

Преображение одной из самых дешевых квартир в Минске

Этой весной семья Виталия приобрела однокомнатную квартиру без ремонта. «Искали самый дешевый вариант на вторичном рынке. Критерии отбора были таковы: панельный или кирпичный дом, не барачного типа, шаговая доступность метро (10—15 минут спокойным шагом). В общем, как сейчас модно говорить, классический „бабушатник“», — рассказывали наши читатели. Всего за 3288 рублей им удалось сделать аккуратный ремонт в старенькой квартирке. Напоминаем, что получилось.

Четыре белоруса рассказали об экономии на ремонте. Какая история вам нравится больше?
Четыре белоруса рассказали об экономии на ремонте. Какая история вам нравится больше?
Четыре белоруса рассказали об экономии на ремонте. Какая история вам нравится больше?

Преобразил квартиру в новостройке за 16 тысяч рублей

«В голове план был с самого начала: максимум света, максимум светлых и теплых тонов, функционал и практичность. Решили все делать своими руками (они растут из правильного места). А помогал мне отец, вдвоем мы все работы и выполняли», — рассказывал нам Марк, который своими руками преобразил студию площадью всего 30 квадратных метров.

Четыре белоруса рассказали об экономии на ремонте. Какая история вам нравится больше?
Четыре белоруса рассказали об экономии на ремонте. Какая история вам нравится больше?
Четыре белоруса рассказали об экономии на ремонте. Какая история вам нравится больше?

Потратили на ремонт «однушки» в новостройке 7,5 тысячи рублей

«Очень часто мы слышим истории о том, как кто-то потратил десятки тысяч долларов на отделку однокомнатной квартиры, при этом ничего сверхъестественного не сделал. Такие истории пугают многих, кто мечтает о собственном жилье в новостройке. В своем рассказе я бы хотел развеять миф о том, что без крупных вложений нельзя сделать уютную и современную квартиру», — писал Кирилл. А вот что получилось у него.

Четыре белоруса рассказали об экономии на ремонте. Какая история вам нравится больше?
Четыре белоруса рассказали об экономии на ремонте. Какая история вам нравится больше?
Четыре белоруса рассказали об экономии на ремонте. Какая история вам нравится больше?
Кто больше других достоин победы?

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Теги: Минск
 
 
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И вновь пришло время выбрать победителя очередного этапа нашего еженедельного конкурса «Ремонт за копейку». Автор истории, которая наберет больше всего голосов,...
 
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