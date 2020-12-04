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Доллар ускорил падение

04.12.2020 10:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Уже почти неделю доллар уныло качался на слабеньких волнах, высота которых не больше копейки. Он давно не совершал дерзких поступков, не падал и не взмывал, смотреть на него скучно. Зато евро бодро подбирался к рекорду (3,149 рубля 27 августа). Вчера до него оставалось почти полторы копейки, и динамика выглядела опасно.

Сначала давайте гадать, как опытные экономисты: перепрыгнет евро сегодня планку?

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Доллар наконец поймал волну — и резко подешевел на 1,4 копейки. Торгуется пока по 2,5722 белорусского рубля.

У евро уже минус 0,52 копейки, что пока меньше вчерашнего плюса. Его покупают по 3,11292.

Сотня российских рублей набрала для начала 2,67 копейки. Стоит 3,4639.

В четверг доллар подешевел на 0,19 копейки, до 2,5862. Евро прибавил 0,95 копейки и вырос до 3,1344 рубля. Каждые сто российских рублей подорожали на 1,25 копейки, и стоили 3,4372.

 
 
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Уже почти неделю доллар уныло качался на слабеньких волнах, высота которых не больше копейки. Он давно не совершал дерзких поступков, не падал и не взмывал,...
 
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