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Доллар ускорил падение
Источник материала: Onliner
Уже почти неделю доллар уныло качался на слабеньких волнах, высота которых не больше копейки. Он давно не совершал дерзких поступков, не падал и не взмывал, смотреть на него скучно. Зато евро бодро подбирался к рекорду (3,149 рубля 27 августа). Вчера до него оставалось почти полторы копейки, и динамика выглядела опасно.
Сначала давайте гадать, как опытные экономисты: перепрыгнет евро сегодня планку?
Евро сегодня обновит рекорд?
Чтобы сделать свой выбор,
А теперь, после того, как вы сделали выбор, утренние результаты
Доллар наконец поймал волну — и резко подешевел на 1,4 копейки. Торгуется пока по 2,5722 белорусского рубля.
У евро уже минус 0,52 копейки, что пока меньше вчерашнего плюса. Его покупают по 3,11292.
Сотня российских рублей набрала для начала 2,67 копейки. Стоит 3,4639.
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Уже почти неделю доллар уныло качался на слабеньких волнах, высота которых не больше копейки. Он давно не совершал дерзких поступков, не падал и не взмывал,...
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