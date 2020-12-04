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Samsung Galaxy S21 с флагманским чипом Snapdragon 888 заметили в бенчмарке
Источник материала: Onliner
В сети
Смартфон набрал 1075 очков в тесте на одно ядро и 2916 баллов в многоядерном режиме. Показатели не впечатляющие, но Samsung явно продолжает оптимизацию нового чипа для более шустрой работы.
Galaxy S21 дебютирует в январе. Ожидается премьера не одной модели, а сразу семейства: помимо S21, будут версии S21+ и S21 Ultra. Последняя, по слухам, получит поддержку стилуса S Pen. На данный момент с ним может работать только другая флагманская линейка — Note.
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 730, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.5" AMOLED (1080x2400), Exynos 9611, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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В сети появились результаты прохождения бенчмарка Geekbench 5 флагманом Samsung Galaxy S21. Смартфон получит новейший Snapdragon 888 — это следует из слова lahaina в описании теста....
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