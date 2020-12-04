Samsung Galaxy S21 с флагманским чипом Snapdragon 888 заметили в бенчмарке

Источник материала: Onliner

В сети появились результаты прохождения бенчмарка Geekbench 5 флагманом Samsung Galaxy S21. Смартфон получит новейший Snapdragon 888 — это следует из слова lahaina в описании теста. Такое условное обозначение присвоили свежему чипу Qualcomm.

Смартфон набрал 1075 очков в тесте на одно ядро и 2916 баллов в многоядерном режиме. Показатели не впечатляющие, но Samsung явно продолжает оптимизацию нового чипа для более шустрой работы.





Galaxy S21 дебютирует в январе. Ожидается премьера не одной модели, а сразу семейства: помимо S21, будут версии S21+ и S21 Ultra. Последняя, по слухам, получит поддержку стилуса S Pen. На данный момент с ним может работать только другая флагманская линейка — Note.