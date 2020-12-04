18-летнюю студентку брутально задержали на акции протеста. Она вышла из СИЗО спустя 10 суток с ЧМТ и сотрясением мозга

Источник материала: Onliner 22 ноября 18-летняя студентка МГЛУ Мария пошла на акцию протеста. Затем начался традиционный разгон демонстрантов, и вскоре за своей спиной девушка услышала тяжелые шаги. Маша утверждает, что через минуту ее ударили дубинкой по спине, еще через минуту она почувствовала щелчок в голове и потеряла сознание. По словам студентки, когда она пришла в себя, «человек в черном» тянул ее за бело-красно-белый флаг, повязанный на шее. Маша провела в Барановичском СИЗО 10 суток. После отсидки она обратилась к врачу и получила заключение: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей, кровоподтек задней поверхности бедра.

— Все случилось 22 ноября, когда мы шли колонной по Сухарево, — начинает рассказывать свою историю Мария. — Там недалеко есть лес, и когда к нему подъехали бусы, мы побежали внутрь, в деревья. Я была с флагом — он был повязан у меня на спине. Я тоже бежала, пока не услышала за спиной тяжелые шаги. Поняла, что это за мной. Затем меня ударили дубинкой по спине. Я почувствовала только сильный жар, а потом произошел какой-то щелчок. Я только сейчас осознала, что в тот момент меня ударили дубинкой по голове. Что было дальше, я не помню. Только по синякам на теле и опухшей руке я могу предположить, что меня били, пока я была в отключке.





Когда девушка открыла глаза, первое, что она увидела, были опавшие листья. Маша говорит, она лежала на земле ничком и не могла встать на ноги.

— В этот момент я начала понимать, что человек, который стоит позади, пытается поднять меня за повязанный на шее флаг. А получалось, что я чувствовала удушение. И хотя у меня была паника, я поняла, что нужно хоть как-то встать и идти. Я так и сделала, и меня потащили в бус.





В автозаке Мария была вместе с двумя девушками — в «стакане» их рассадили по одиночным камерам. У студентки забрали флаг и постелили его на полу: по словам Марии, по нему заставляли ходить задержанных.

— Затем нас привезли в Октябрьское РОВД. По сравнению с Советским, где мои сокамерницы пять часов стояли с поднятыми руками, там все было адекватно. Затем нас отвезли на Окрестина. Врач, которая сидела в изоляторе, спросила о моих побоях. Я вспомнила только о боли в спине и руке — было видно, что она очень опухла. Но в итоге она лишь сказала: «Ну неплохо так тебя ударили», — продолжает Мария. — На следующий день меня тошнило, сильно болела голова. Утром в камере я вызвала медика, но он пришел только вечером. Когда я описала свое состояние, из лекарств мне выдали лишь валидол.

Во вторник суд назначил Марии наказание: административный арест. Девушка провела в СИЗО Барановичей 10 суток.

- Когда я вышла с «отсидки» и меня забрали родные, в автомобиле меня стошнило. Мы поехали к врачу, и в больнице мне поставили диагноз. Закрытая ЧМТ, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей, кровоподтек бедра. Вначале нога была синющая, дотрагиваться да нее было очень больно. Сейчас она зелено-желтая — все-таки какое-то время уже прошло. А вот на руке почти ничего не осталось. Но я сняла побои и решила, что буду подавать заявление в Следственный комитет по факту применения чрезмерной физической силы. Не думаю, что дождусь возбуждения уголовного дела, но уверена, что фиксировать такие факты нужно, — завершает свой рассказ девушка.







Хотите рассказать свою историю? Напишите нам в Telegram по нику @oshurkev или на osh@onliner.by