В Беларуси повышаются тарифы на стационарную телефонную связь

Источник материала: АФН

МАРТ Беларуси постановлением №76 от 23 ноября 2020 года повысил тарифы на услуги стационарной телефонной связи.

Абонементная плата за стационарный телефон с безлимитом на звонки внутри страны подорожает 0,21 рубля до 5,07 рубля в месяц, на 0,32 рубля до 7,73 рубля за телефон коллективного пользования, на 0,16 рубля до 3,82 рубля - за спаренный телефон.

Абонементная плата за основной, включенный в отдельную абонентскую линию телефон индивидуального пользования при повременной оплате вырастет с 3,44 до 3,59 рубля в месяц, за спаренный телефон - с 2,78 до 2,90 рубля в месяц.

Плата за минуту соединения подорожает с 0,0070 до 0,0073 рубля.

Минута междугородней связи подорожает с 0,0163 рубля до 0,0192 рубляю

Согласно документу, также дорожают услуги почтовой связи. Стоимость пересылки письма увеличивается на 0,06 рубля до 0,6 рубля для физических лиц, с 0,45 рубля до 0,5 рубля - для юрилиц и ИП.