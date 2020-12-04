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Норвегия обвинила Россию и Китай в шпионаже за нефтяным сектором

04.12.2020 10:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Полицейская служба безопасности (ПСБ) Норвегии считает, что спецслужбы России и Китая собирают данные о нефтяном секторе королевства.

Об этом сообщает норвежская газета Dagens Næringsliv со ссылкой на отчет ПСБ, передает РБК.

В отчете ПСБ говорится, что целью иностранных разведок служат как государственные, так и частные компании, технологические сообщества при университетах и исследовательских институтах и норвежские официальные ведомства, передает газета.

По мнению авторов отчета, тех, кто связан с нефтяным сектором, могут попытаться завербовать в качестве источников информации для спецслужб.

В августе власти Норвегии сообщили о задержании работавшего на Россию шпиона. Речь шла о 50-летнем мужчине, который родился за пределами королевства, но проживал в Осло. Задержанный работал на компанию DNV GL, она занимается консультационными услугами и сертификацией в области судостроения, нефтегазовой промышленности и энергетики. По данным правоохранительных органов, шпион также контактировал с представителями норвежской оборонной промышленности.

Мужчину обвинили в разглашении государственной тайны (ст. 124 Уголовного кодекса Норвегии), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на 15 лет. Сторона защиты сообщила, что обвиняемый признает факт передачи данных, однако утверждает, что в сообщениях не содержалось каких-либо секретных сведений.

На фоне произошедшего Осло объявил одного из сотрудников российского посольства персоной нон грата и дал ему 72 часа, чтобы покинуть страну. Москва в ответ приняла зеркальные меры.

 
 
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Полицейская служба безопасности (ПСБ) Норвегии считает, что спецслужбы России и Китая собирают данные о нефтяном секторе королевства.
 
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