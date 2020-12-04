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Дмитрий Знахаренко разбил нос Крэйгу Вудкрофту в раздевалке минского "Динамо" после победы над ЦСКА

04.12.2020 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хоккеисты минского "Динамо" поздравили главного тренера Крэйга Вудкрофта с днем рождения.

3 декабря наставнику исполнился 51 год, а его команда обыграла в гостях ЦСКА — 4:2. Защитник Дмитрий Знахаренко слегка перестарался, поздравляя коуча, и разбил ему нос.

В победной раздевалке Шейн Принс передал шлем лучшему игроку матча Степану Фальковскому, а тот, в свою очередь, переадресовал его имениннику Вудкрофту.
 
 
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Хоккеисты минского "Динамо" поздравили главного тренера Крэйга Вудкрофта с днем рождения.
 
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