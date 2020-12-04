3 декабря наставнику исполнился 51 год, а его команда обыграла в гостях ЦСКА — 4:2. Защитник Дмитрий Знахаренко слегка перестарался, поздравляя коуча, и разбил ему нос.





В победной раздевалке Шейн Принс передал шлем лучшему игроку матча Степану Фальковскому, а тот, в свою очередь, переадресовал его имениннику Вудкрофту.







