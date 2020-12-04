ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти хотят состряпать законы для ограничения "деструктивной" информации в Сети

04.12.2020 10:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Администрации Лукашенко признали "большую вовлеченность" белорусов в различные интернет-сообщества с протестным контентом.

Об этом 3 декабря заявил замглавы Администрации президента Андрей Кунцевич на круглом столе в парламенте. Главной задачей государства Кунцевич назвал обеспечение информационной безопасности, так как "основные сражения за Беларусь сегодня проходят не на улице и даже не в высоких кабинетах, а именно в информационном поле". 

Решением проблемы чиновник считает развитие национальных СМИ и корректировка нормативно-правовой базы.

"В погоне за сенсациями отдельные СМИ <…> недостоверно освещали события в нашей стране, становились пособниками организаторов несанкционированных выступлений, стремясь придать им радикальный, антигосударственный характер", - цитирует Кунцевича Белта.

Идеолог Администрации считает, что "нужны действительно новые решения, в том числе и на законодательном уровне, позволяющие регламентировать работу с контентом в социальных сетях и мессенджерах, которые для многих заменяют традиционные источники информации".

"Ряд стран не стесняются идти таким путем. Я полагаю, что их опыт может быть полезен и в наших реалиях", - сказал Кунцевич.

"Так, мониторинг информационного пространства свидетельствует о большой вовлеченности граждан в различные интернет-сообщества деструктивного характера. 

К примеру, более 1 тыс. Telegram-каналов созданы специально для координации протестного движения на уровне дворовых и районных территорий, а также крупных предприятий. В разрезе районов Минска вовлеченность варьируется от 6 до 15% всего населения административно-территориальных единиц столицы. 

Ежедневно там генерируется от 50 до 100 тыс. сообщений. Согласитесь, это внушительные цифры, оставлять без внимания которые мы не имеем права", - заявил идеолог. 

Он добавил, что в случае угрозы информационной безопасности страны все без исключения государственные органы обязаны принимать меры по ее защите. 

"К сожалению, и это нужно откровенно признать, на определенном этапе мы сталкивались с неразворотливостью, некомпетентностью и пассивностью в отстаивании государственных интересов со стороны отдельных ведомств. Зачастую министерству информации приходилось сражаться в одиночку", - пояснил он.

Напомним, что накануне  Экономический суд удовлетворил иск Министерства информации и лишил портал Tut.by статуса СМИ.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Администрации Лукашенко признали "большую вовлеченность" белорусов в различные интернет-сообщества с протестным контентом.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ситуация очень тяжелая»: валютных и иных резервов, чтобы пережить шок, у Беларуси нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика