Об этом 3 декабря заявил замглавы Администрации президента Андрей Кунцевич на круглом столе в парламенте. Главной задачей государства Кунцевич назвал обеспечение информационной безопасности, так как "основные сражения за Беларусь сегодня проходят не на улице и даже не в высоких кабинетах, а именно в информационном поле".





Решением проблемы чиновник считает развитие национальных СМИ и корректировка нормативно-правовой базы.





"В погоне за сенсациями отдельные СМИ <…> недостоверно освещали события в нашей стране, становились пособниками организаторов несанкционированных выступлений, стремясь придать им радикальный, антигосударственный характер", - цитирует Кунцевича Белта.





Идеолог Администрации считает, что "нужны действительно новые решения, в том числе и на законодательном уровне, позволяющие регламентировать работу с контентом в социальных сетях и мессенджерах, которые для многих заменяют традиционные источники информации".





"Ряд стран не стесняются идти таким путем. Я полагаю, что их опыт может быть полезен и в наших реалиях", - сказал Кунцевич.





"Так, мониторинг информационного пространства свидетельствует о большой вовлеченности граждан в различные интернет-сообщества деструктивного характера.





К примеру, более 1 тыс. Telegram-каналов созданы специально для координации протестного движения на уровне дворовых и районных территорий, а также крупных предприятий. В разрезе районов Минска вовлеченность варьируется от 6 до 15% всего населения административно-территориальных единиц столицы.





Ежедневно там генерируется от 50 до 100 тыс. сообщений. Согласитесь, это внушительные цифры, оставлять без внимания которые мы не имеем права", - заявил идеолог.





Он добавил, что в случае угрозы информационной безопасности страны все без исключения государственные органы обязаны принимать меры по ее защите.





"К сожалению, и это нужно откровенно признать, на определенном этапе мы сталкивались с неразворотливостью, некомпетентностью и пассивностью в отстаивании государственных интересов со стороны отдельных ведомств. Зачастую министерству информации приходилось сражаться в одиночку", - пояснил он.





Напомним, что накануне Экономический суд удовлетворил иск Министерства информации и лишил портал Tut.by статуса СМИ.