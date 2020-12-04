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"Сквозные" интеграционные проекты на Первом Евразийском конгрессе
04.12.2020 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Реализовать стратегию интеграционных проектов возможно только в рамках партнерства с национальными банками развития стран и крупными финансовыми игроками.
Участники Евразийского конгресса, который проходит в Москве, рассматривают следующие ключевые темы: трансграничная инфраструктура, создание сквозных цепочек добавленной стоимости, цифровизация евразийского пространства и общий финансовый рынок.
Их целью станет идентификация потенциальных сквозных интеграционных проектов с высоким экономическим эффектом для государств-участников. Реализация таких проектов выведет экономики на новый, более высокий и устойчивый уровень развития.
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ЕАБР рассматривает разработку и запуск "сквозных" интеграционных проектов в качестве своего стратегического приоритета. Смотрите прямую трансляцию обсуждения...
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