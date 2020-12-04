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"Сквозные" интеграционные проекты на Первом Евразийском конгрессе

04.12.2020 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Реализовать стратегию интеграционных проектов возможно только в рамках партнерства с национальными банками развития стран и крупными финансовыми игроками.

Участники Евразийского конгресса, который проходит в Москве, рассматривают следующие ключевые темы: трансграничная инфраструктура, создание сквозных цепочек добавленной стоимости, цифровизация евразийского пространства и общий финансовый рынок.

Их целью станет идентификация потенциальных сквозных интеграционных проектов с высоким экономическим эффектом для государств-участников. Реализация таких проектов выведет экономики на новый, более высокий и устойчивый уровень развития.

Вопросы для обсуждения:

  • Почему трансграничные интеграционные проекты в ЕАЭС так сложны в реализации и зачастую буксуют на практике?
  • Бизнесу, а, значит, экономическому развитию стран-участниц Союза, экономическая интеграция в принципе выгодна: достигается экономия масштаба, применяется единое регулирование и т.д. При этом участие в трансграничных проектах на практике малопривлекательно. Как переломить ситуацию?
  • Цифровая трансформация выступает ключом к оптимизации экономических процессов и повышению рентабельности бизнеса. Каковы задачи на ближайший период при формировании единого цифрового пространства ЕАЭС?
  • Как вы оцениваете прогресс в сфере технического регулирования, необходимого для успешной реализации сквозных интеграционных проектов? Что нужно сделать? Какие производственные цепочки актуальны и нуждаются в развитии в ЕАЭС?
  • Что, по вашему мнению, перспективнее — взращивание эффективных производственных цепочек или создание транснациональных холдингов?

 
 
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ЕАБР рассматривает разработку и запуск "сквозных" интеграционных проектов в качестве своего стратегического приоритета. Смотрите прямую трансляцию обсуждения...
 
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