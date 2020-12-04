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Общественные приёмные продолжают работу

04.12.2020 11:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Общественные приёмные продолжают работу

Обмен мнениями и открытый диалог – лучший способ решения насущных проблем и возможность обсудить большие проекты. Общественные приёмные продолжают работу по всей Беларуси.

Сегодня людей примут в Гродно, Витебске Берестовице, и Краснополье. Расписание доступно на сайтах райисполкомов. Чтобы избежать риска для здоровья, всех готовы выслушать по телефону. Чаще всего вопросы касаются благоустройства и строительства жилья, а также цен и качества медицинских услуг. Наиболее важные мнения берут на контроль и рассмотрят на Всебелорусском народном собрании.

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Обмен мнениями и открытый диалог – лучший способ решения насущных проблем и возможность обсудить большие проекты. Общественные приёмные продолжают работу по...
 
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