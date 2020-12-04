COVID-19: в США поставлен очередной антирекорд по смертности

Источник материала: ОНТ

Более 2700 смертельных случаев, вызванных осложнениями от COVID-19 – это новый антирекорд из США. Эта цифра стала самой высокой с весны. Прогнозируется, что к концу зимы общее число летальных исходов в стране может превысить 450 тысяч.

Тем временем, в других странах постепенно вступают в силу послабления карантинных мер. В Австрии с понедельника школы вернутся на очный режим обучения. 7 декабря откроются магазины, парикмахерские и салоны красоты, а также музеи и библиотеки.

В Испании поездки по стране разрешены только в том случае, если их цель – посещение родственников. За праздничным столом можно будет собраться, но количество гостей не должно превысить десять человек.

А вот власти Германии продлили ограничительные меры, принятые в связи с пандемией – пока до 10 января. Это решение обусловлено продолжающимся ростом количества инфицированных. Рестораны, бары и фитнес-клубы пока на замке.

Россия – на четвертом месте в мире по числу случаев заражения – их более двух миллионов трёхсот тысяч. Умерли более 41 тысячи. Со следующей недели в стране начинается массовая вакцинация.

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