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Кипр откроет для белорусов границу 1 марта
Источник материала: ОНТ
Белорусам с 1 марта 2021 года будет разрешен въезд на территорию Кипра. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте кипрского правительства.
Беларусь относится к так называемой «красной» группе стран, граждане которой смогут посетить Кипр с 1 марта. Для того, чтобы въехать в страну, нужно будет предоставить сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 и сдать еще один тест по прибытии. Жителям стран «красной» группы также не нужно будет находиться на самоизоляции.
ФОТО: bookyourstudy.by
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Белорусам с 1 марта 2021 года будет разрешен въезд на территорию Кипра. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте кипрского правительства. Беларусь...
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