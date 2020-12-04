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Кипр откроет для белорусов границу 1 марта

04.12.2020 11:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кипр откроет для белорусов границу 1 марта

Белорусам с 1 марта 2021 года будет разрешен въезд на территорию Кипра. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте кипрского правительства. 

Беларусь относится к так называемой «красной» группе стран, граждане которой смогут посетить Кипр с 1 марта. Для того, чтобы въехать в страну, нужно будет предоставить сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 и сдать еще один тест по прибытии. Жителям стран «красной» группы также не нужно будет находиться на самоизоляции.  

ФОТО: bookyourstudy.by

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Белорусам с 1 марта 2021 года будет разрешен въезд на территорию Кипра. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте кипрского правительства.  Беларусь...
 
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