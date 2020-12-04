Штаб Тихановской назвал шесть сценариев развития событий в Беларуси

Источник материала: Ежедневник

Штаб Тихановской представил шесть сценариев для Беларуси. Советник политика Александр Добровольский опубликовал их на сайте Тихановской.

Первым сценарием может стать проведение новых выборов в результате переговоров. Предпосылок к началу этих переговоров может быть две: либо находящийся у власти Александр Лукашенко сам принимает решение об участии в переговорах с оппозицией, либо такое решение принимает "группа людей, представляющих интересы прежней власти".

Второй сценарий, по мнению Добровольского, - это новые выборы. Это произойдет в результате того, что должность президента становится вакантной. Это может случиться в результате: если "бывший президент покидает страну", если он подает в отставку или будет арестован.

Третий вариант - это ужесточение режима, массовые репрессии, возможное введение чрезвычайного или военного положения.

Четвертый сценарий развития событий в Беларуси, с точки зрения советника Светланы Тихановской, предполагает, что Лукашенко попробует затянуть время с обещанием конституционной реформы в надежде, что протесты утихнут.

Однако, несмотря на возможное затягивание времени, Лукашенко в этой ситуации остается нелегитимным, на общественную поддержку он рассчитывать не сможет, считает Добровольский.

Пятый

Еще одним возможный сценарий развития событий (пятый) - это введение в страну российских военных и полицейских формирований с возможной инкорпорацией (включением Беларуси в состав России) или без нее.

Добровольский считает, что у России хватит ресурсов на содержание режима на довольно долгое время, однако санкции, большая нагрузка на экономику приведут к нестабильности ситуации в России.

Последним возможным сценарием Добровольский называет "номенклатурный или военный переворот, отстранение Лукашенко от власти".

Отмечается, что команда Светланы Тихановской уже разработала концепцию проведения новых выборов, проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко, а также программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса.