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В прошлом году один, в этом - 11. В ноябре на Гомельщине выросло число погибших в ДТП пешеходов
Источник материала: Tut.by
В Гомельской области в ноябре количество смертельных ДТП с участием пешеходов серьезно возросло по сравнению с прошлым годом.
В ноябре этого года в темное время суток на территории Гомельской области произошло 32 ДТП, связанных с наездами на уязвимых участников дорожного движения (это пешеходы и велосипедисты). 11 человек погибли, 22 получили ранения, —
В ноябре прошлого года смертей на дороге зафиксировано в разы меньше — было совершено 28 ДТП, в котором 1 один человек погиб, еще 29 пострадали.
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11 человек погибли, 22 получили ранения.
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