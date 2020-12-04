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В прошлом году один, в этом - 11. В ноябре на Гомельщине выросло число погибших в ДТП пешеходов

04.12.2020 11:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомельской области в ноябре количество смертельных ДТП с участием пешеходов серьезно возросло по сравнению с прошлым годом.


Фото: УГАИ МВД

В ноябре этого года в темное время суток на территории Гомельской области произошло 32 ДТП, связанных с наездами на уязвимых участников дорожного движения (это пешеходы и велосипедисты). 11 человек погибли, 22 получили ранения, — приводит статистику сайт УВД.

В ноябре прошлого года смертей на дороге зафиксировано в разы меньше — было совершено 28 ДТП, в котором 1 один человек погиб, еще 29 пострадали.

 
 
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