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Найдены создатели таинственных монолитов в США и Румынии
Источник материала: Tut.by
В ноябре в Сети появились фотографии металлического монолита в районе пустыни в штате Юта (США). Позже подобный монолит нашли в
У пользователей по всему миру было множество вариантов того, кто устанавливает монолиты в разных частях планеты. Кто-то прагматично полагал, что за этим стоит рекламный бренд, кто-то сетовал на инопланетян. Но похоже, все чуть прозаичнее.
Сообщество художников The Most Famous Artist разместило фотографии на своем сайте и в социальных сетях. Этим они, пускай и не в открытою, подтверждают, что ответственны за создание и установку объектов. Во всяком случае, такой вывод делают в Mashable.
Основатель The Most Famous Artist Мэтти Мо (Matty Mo) известен за счет работ, ставящих под сомнение значение современного искусства. Его команда, например, превратила надпись «Голливуд» в Лос-Анджелесе в «Холливид». Последнее можно перевести как «святая марихуана».
В профиле в Instagram themostfamousartist размешено фото, на котором монолит везут на тележке со склада. Впрочем, многие юзеры в комментариях все равно не поверили в причастность Мо к перфомансу. Позже в профиле появился небольшой ролик, в котором показывается чертеж монолита, а также ссылка на статью в Mashable.
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Сообщество художников The Most Famous Artist разместило фотографии на своем сайте.
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