Найдены создатели таинственных монолитов в США и Румынии

Источник материала: Tut.by

В ноябре в Сети появились фотографии металлического монолита в районе пустыни в штате Юта (США). Позже подобный монолит нашли в Румынии и Калифорнии . А теперь, похоже, стало известно, кто их устанавливает. Об этом пишет Mashable .



Фото: Utah Department of Public Safety

У пользователей по всему миру было множество вариантов того, кто устанавливает монолиты в разных частях планеты. Кто-то прагматично полагал, что за этим стоит рекламный бренд, кто-то сетовал на инопланетян. Но похоже, все чуть прозаичнее.

Сообщество художников The Most Famous Artist разместило фотографии на своем сайте и в социальных сетях. Этим они, пускай и не в открытою, подтверждают, что ответственны за создание и установку объектов. Во всяком случае, такой вывод делают в Mashable.

Основатель The Most Famous Artist Мэтти Мо (Matty Mo) известен за счет работ, ставящих под сомнение значение современного искусства. Его команда, например, превратила надпись «Голливуд» в Лос-Анджелесе в «Холливид». Последнее можно перевести как «святая марихуана».

В профиле в Instagram themostfamousartist размешено фото, на котором монолит везут на тележке со склада. Впрочем, многие юзеры в комментариях все равно не поверили в причастность Мо к перфомансу. Позже в профиле появился небольшой ролик, в котором показывается чертеж монолита, а также ссылка на статью в Mashable.

А еще на сайте художника есть раздел, в котором предлагается купить подобный монолит себе. Цена вопроса — 45 тысяч долларов. Доставку обещают организовать за четыре-шесть недель.