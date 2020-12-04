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Еще один работник «Нафтана» присоединился к общенациональной забастовке
Источник материала: Хартия'97
Еще один работник «Нафтана» присоединился к общенациональной забастовке
Сергей Скиба - трехкратный чемпион мира и 8-кратный обладатель Кубка мира.
Скиба Сергей Юрьевич работник ОАО «Нафтан», а так же трехкратный чемпион мира и 8-кратный обладатель Кубка мира, победитель чемпионатов Европы и других топовых турниров по кикбоксингу и таиландскому боксу заявил о своем присоединении к общенациональной стачке.
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Сергей Скиба - трехкратный чемпион мира и 8-кратный обладатель Кубка мира.
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