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Еще один работник «Нафтана» присоединился к общенациональной забастовке

04.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Еще один работник «Нафтана» присоединился к общенациональной забастовке

  • 4.12.2020, 11:17
Еще один работник «Нафтана» присоединился к общенациональной забастовке
Сергей Скиба

Сергей Скиба - трехкратный чемпион мира и 8-кратный обладатель Кубка мира.

Скиба Сергей Юрьевич работник ОАО «Нафтан», а так же трехкратный чемпион мира и 8-кратный обладатель Кубка мира, победитель чемпионатов Европы и других топовых турниров по кикбоксингу и таиландскому боксу заявил о своем присоединении к общенациональной стачке.

Как сообщает телеграм-канал «Баста», об этом он рассказал в видео.


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Сергей Скиба - трехкратный чемпион мира и 8-кратный обладатель Кубка мира.
 
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