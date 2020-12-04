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Эйсмонт, Баскова, Шакуту, Балабу и других членов ОПГ Лукашенко посадили за решетку

04.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Эйсмонт, Баскова, Шакуту, Балабу и других членов ОПГ Лукашенко посадили за решетку

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  • 4.12.2020, 11:09
  • 2,058
Эйсмонт, Баскова, Шакуту, Балабу и других членов ОПГ Лукашенко посадили за решетку

Видеофакт.

Белорусские партизаны провели креативную акцию. Наталью Эйсмонт, Дмитрия Баскова, начальника минского ОМОНа Дмитрия Балабу и других членов ОПГ Лукашенко «посадили» за решетку.

Видео опубликовал телеграм-канал UsyLukashenko.

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