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Эйсмонт, Баскова, Шакуту, Балабу и других членов ОПГ Лукашенко посадили за решетку
Источник материала: Хартия'97
Эйсмонт, Баскова, Шакуту, Балабу и других членов ОПГ Лукашенко посадили за решетку
Видеофакт.
Белорусские партизаны провели креативную акцию. Наталью Эйсмонт, Дмитрия Баскова, начальника минского ОМОНа Дмитрия Балабу и других членов ОПГ Лукашенко «посадили» за решетку.
Видео опубликовал телеграм-канал
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