Источник материала: Хартия'97

«Самое поразительное, именно сейчас появляются активные, которых попить чаю во дворах не устраивает» 2 4.12.2020, 10:58

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В акциях протеста в Барановичах участвуют известные люди: художники, врачи, предприниматели.

Настроения покупателей, по словам жительницы Барановичей Алеси, за последние несколько месяцев изменились, пишет «Салідарнасць» .

— Есть те, кто были лояльными по отношению к власти, а сейчас настроены радикально. Иногда восклицают: скорей бы все закончилось!

Говорю им: «Так а чего вы сидите? Выйдите, пока нас всех не пересажали и не перестреляли».

По словам Алеси, кто-то запустил слух, что после нового года пенсию платить не будут.

— Я из вредности не переубеждаю. Спрашиваю: «Если не хватит денег в бюджете, кого выберет нынешняя власть: вас или ОМОН? Они все прекрасно понимают, каким будет выбор, даже «ябатьки».

Самое поразительное, именно сейчас появляются активные, которых попить чаю не устраивает, они идут и что-то делают: распространяют листовки, пишут, снимают видео. Радует, что на фоне затихания одних, более ярко проявляются другие.

В акциях протеста в Барановичах участвуют известные люди: художники, врачи, предприниматели. Вот они, наши хорошие люди, думаю я и вспоминаю Губермана: «Куда по смерти душу примут, Я с Богом торга не веду; В раю намного мягче климат, Но лучше общество в аду».

После задержаний в центре активисты Барановичей переключились на формат дворовых маршей и гуляли по районам с флагами. Обошлось без задержаний, милиция не успела сориентироваться.

Алеся вспоминает, как на Дзяды решили собраться у креста памяти жертв сталинских репрессий.

— Когда в назначенное время я пришла на место, чуть не расплакалась. Вижу, девочки убирают листья, бабушки расставляют лампадки. Их немного. Стоит автозак, четверо в балаклавах.

А на другой стороне дороги стоят люди, которых раза в три больше, чем тех, что у креста. Словно наблюдают, будут этих девочек и бабушек хватать или нет. Мы пришли показать, что нас много и мы не боимся?





В итоге все подошли к кресту. Священник прочитал проповедь о том, что нельзя делить людей на бело-красно-белых и красно-зеленых, спели все вместе «Магутны Божа» — и все это на глазах людей в балаклавах.

Потом в центре автобусы и автозаки стояли пустые, очень обидно что из-за нашей трусости основной состав уехал в Минск — куда ж им еще было ехать?

В Барановичах есть и своя «аллея Перемен». Она находится в самом молодом районе — в Боровках, недалеко от строящейся школы. Недавно там установили видеокамеры, несмотря на письменные обращения жильцов, которые выступали против.

— В «текстильном» районе тоже был свой мурал, который появлялся в ночь с пятницы на субботу. По вторникам его закрашивали. После в районе мурала круглосуточно дежурила машина, сидели люди в штатском, втыкали в телефоны и контролировали, чтобы мурал не ожил.





Флаги в окнах домов в Барановичах редкость, но я знаю место, где уже четвертые месяц сушатся полотенца — белое, красное и белое.





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