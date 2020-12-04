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Тихановская в 2020-м стала «рок-звездой»: вместе с Билли Айлиш попала в топ-50 людей года по версии Bloomberg

04.12.2020 11:23 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Под конец года принято подводить итоги и составлять рейтинги. Один из самых известных топов успеха – список людей, которые отличились своими достижениями, по версии американской компании Bloomberg. 

Вместе с известными политиками, спортсменами, бизнесменами, артистами и врачами в этот список попала и Светлана Тихановская. В Bloomberg про национального лидера беларусов написали: «Она провела четыре месяца в изгнании с тех пор, как ее маловероятная кампания превратилась в самый большой вызов за всю историю нахождения Александра Лукашенко у власти». 

Также в списке Bloomberg оказались: певица Билли Айлиш, наследный принц Абу-Даби Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян, президентом, операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл, главный судья США Джон Робертс, режиссер фильма «Паразиты» Пон Чжун Хо. Полный список важных в 2020-м людей можно посмотреть на сайте Bloomberg

 
 
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Под конец года принято подводить итоги и составлять рейтинги. Один из самых известных топов успеха – список людей, которые отличились своими достижениями, по...
 
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