Тихановская в 2020-м стала «рок-звездой»: вместе с Билли Айлиш попала в топ-50 людей года по версии Bloomberg

Источник материала: KYKY

Под конец года принято подводить итоги и составлять рейтинги. Один из самых известных топов успеха – список людей, которые отличились своими достижениями, по версии американской компании Bloomberg.

Вместе с известными политиками, спортсменами, бизнесменами, артистами и врачами в этот список попала и Светлана Тихановская. В Bloomberg про национального лидера беларусов написали: «Она провела четыре месяца в изгнании с тех пор, как ее маловероятная кампания превратилась в самый большой вызов за всю историю нахождения Александра Лукашенко у власти».

Также в списке Bloomberg оказались: певица Билли Айлиш, наследный принц Абу-Даби Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян, президентом, операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл, главный судья США Джон Робертс, режиссер фильма «Паразиты» Пон Чжун Хо. Полный список важных в 2020-м людей можно посмотреть на сайте Bloomberg .