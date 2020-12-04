Лукашенко арестуют, Россия введет войска. Советник Тихановской рассказал, как в Беларуси могут закончиться протесты

Источник материала: KYKY

Светлана Тихановская заявила, что готова стать лидером нации в переходный период – когда уйдет Лукашенко и будет идти подготовка к новым, честным выборам.

Советник Тихановской Александр Добровольский предположил , каким именно образом в Беларуси может развиваться ситуация в ближайшее время – как может уйти Лукашенко и прийти новое правительство.

Сценарий первый. В Беларуси проводят новые выборы благодаря переговорам

Вариант 1. Лукашенко принимает решение о готовности к переговорам и назначает переговорную группу. Со стороны протестующих в переговорах принимает участие переговорная группа, назначенная Светланой Тихановской, она сотрудничает с Координационным советом.

Вариант 2. Группа людей, которая представляет интересы прежней власти, принимает решение о вступлении в переговоры. Они формируют переговорную группу. Со стороны протестующих в переговорах принимает участие переговорная группа, назначенная Светланой Тихановской, она сотрудничает с Координационным советом.

Предмет переговоров – проведение новых выборов и порядок действий в переходный период. Возможно, обсуждение порядка действий в период до вступления в полномочия вновь избранных органов власти. Темы переговоров:

Кто проводит выборы, как формируются избирательные комиссии?

В какой очередности проводятся выборы в разные органы власти (президентские, парламентские, местные)?

По какому законодательству проводятся выборы?

Как согласовывается и принимается новая Конституция?

Как обеспечивается управляемость страной в период до вступления в полномочия вновь избранных органов власти?

Как обеспечивается стабильность экономики в переходный период?

Как обеспечивается соблюдение договоренностей, достигнутых в результате переговоров?

Какие гарантии даются представителям прежней власти взамен на освобождение политзаключенных, отказ от применения насилия и на согласие выполнять достигнутые на переговорах договоренности?

Сценарий второй. В Беларуси проводят новые выборы, потому что Лукашенко уходит сам

Вариант 1. Бывший президент покидает страну.

Вариант 2. Бывший президент подает в отставку.

Вариант 3. Бывшего президента арестовывают.

Что будет делать временная новая власть – возможные варианты: Либо созывается Круглый стол для принятия согласованных решений о порядке проведения выборов. В Круглом столе принимают участие представители правительства с одной стороны и Светланы Тихановской и Координационного совета с другой стороны.

Либо Светлана Тихановская вступает в должность исполняющей обязанности президента и организует выборы.

Сценарий третий. Режим остается и ужесточает репрессии, возможно, вводит в стране чрезвычайное положение

Принимается указ президента о чрезвычайном или военном положении, вводится комендантский час на части территории страны, закрываются границы, ограничивается передвижение по территории страны, десятки тысяч человек в заключении, оппозиция переходит в подполье. Формируется Движение Сопротивления.

Лукашенко остается у власти на некоторый период, но отсутствие его легитимности и дефицит ресурсов для существования режима сокращают этот период. Сценарий становится неустойчивым, есть есть вероятность, что он может превратиться в 1 или 2 сценарий.

Сценарий четвертый. Лукашенко оттягивает время обещаниями о конституционной реформе в надежде, что протесты утихнут

Проводится Всебеларусское народное собрание (которое является неконституционным органом). На собрании принимается проект изменения Конституции (скорее всего, без конкретного содержания и без конкретных сроков реализации). Несмотря на возможное затягивание времени, Лукашенко в этой ситуации остается нелегитимным, на общественную поддержку он рассчитывать не сможет. Кризис государственного управления и экономический кризис будут усиливаться. Акции протеста будут продолжаться, приобретая новые формы. Будут расти и укрепляться новые общественные структуры сопротивления, от независимых профсоюзов до местных инициатив.

Объявление новых президентских выборов весной 2021 года могло бы смягчить ситуацию и ослабить протесты, но Лукашенко вряд ли на это пойдет. Затягивание же нынешней неопределенной ситуации не может продолжаться бесконечно. Если не будет признаков перемен, обострение кризиса возможно в любой момент.

Крайне маловероятно, что удастся сохранить власть до весны 2021 года. Вероятность продержаться до осени и вовсе близка к нулю. Этот сценарий неустойчив и будет иметь тенденцию к перетеканию в сценарии 1, 2 или 3 (который также неустойчив).

Сценарий пятый. Россия вводит в Беларусь свои войска

Вариант 1. Инкорпорация Беларуси в состав России. В этом случае у России хватит ресурсов на содержание режима на довольно долгое время, но санкции, большая нагрузка на экономику и внутренние волнения приведут к нестабильности ситуации в России.

Вариант 2. Инкорпорации не будет. При этом последствия будут близкими к первому варианту.

Россия вводит войска и полицейские силы, ссылаясь на обязательства в рамках ОДКБ и\или просьбу руководства Беларуси. Лукашенко либо отстраняется от должности, либо лишается реальной власти.

Происходит раскол в силовых структурах. Формируется Движение Сопротивления. Начинаются массовые протесты, появляются очаги вооруженных столкновений. Вводятся жесткие санкции против руководства Беларуси и России. Грозит отключение от SWIFT. В России начинаются волнения. У России достаточно ресурсов на поддержание ситуации в течение нескольких лет. Однако ситуация становится нестабильной. Будут тенденции перетекания сценария в сценарий 1 или 2. При этом общественные настроения приведут к появлению массового антироссийского движения. Отношения с Россией будут безнадежно испорчены.

Сценарий шестой. В Беларуси случается номенклатурный или военный переворот

Вариант 1. Номенклатурный переворот. Группа высокопоставленных чиновников отстраняет Лукашенко от власти. И начинается сценарий 2.

Вариант 2. Военный переворот. Подразделения силовых структур берут под контроль ситуацию, нейтрализуют репрессивные подразделения и отстраняют Лукашенко от власти. Следствия: перетекание в сценарий 2, либо период военного положения, затем перетекание в сценарий 2.

Вместо вывода

Анализ вышеперечисленных сценариев показывает, что только два из них устойчивы и могут иметь стабильные последствия. Это сценарии 1 и 2. Результатом реализации этих сценариев является разрешение базового противоречия (народ отказал Лукашенко в доверии и требует его ухода, но Лукашенко отказывается уходить).

Объявление новых выборов переориентирует внимание общества на избирательную кампанию, причина для протестов исчезнет. Если общество воспримет новые выборы как свободные и справедливые, будут созданы условия для развития страны без серьезных внутренних конфликтов в течение как минимум нескольких лет. Если выборы будут снова сфальсифицированы, ситуация в стране останется нестабильной.

Сценарии 3, 4, 5 и 6 нестабильны по нескольким причинам. Одна из причин состоит в том, что власть останется нелегитимной и не будет иметь поддержки общества. Вторая причина заключается в том, что для поддержания минимальной стабильности потребуется слишком много ресурсов, которых у нынешней власти не хватит надолго. Если вмешается Россия, ресурсов будет больше, но и они не бесконечны. К тому же в такой ситуации неизбежна дестабилизация ситуации в самой России. Третья причина – неизбежный экономический кризис из-за внутренних (сопротивление населения) и внешних причин (санкции, международная изоляция). По этим и другим причинам сценарии 3, 4, 5 и 6 будут иметь тенденцию к перетеканию в сценарии 1 и 2.

Фото обложки: инициатива «Фотографы против»