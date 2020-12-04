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Один знак Зодиака в декабре ждет череда неприятностей - астролог
Источник материала: UDF
Девы - среды неудачников декабря / ТСН
В жизни Дев из-за непроверенных сведений возможны серьезные кризисы, их могут сделать «козлами отпущения»,
По его словам, вблизи солнечного затмения (произойдет 14 декабря) Девам грозят проблемы со здоровьем, в частности переломы.
«…ухудшатся отношения с родителями, случится ссора с семьей. Деве нужно быть предельно осторожной с коллегами по работе, поскольку возможны неприятности, связанные со сплетнями и слухами...», – сказал Влад Росс.
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В жизни Дев из-за непроверенных сведений возможны серьезные кризисы.
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