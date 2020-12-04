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Девы - среды неудачников декабря / ТСН

«…ухудшатся отношения с родителями, случится ссора с семьей. Деве нужно быть предельно осторожной с коллегами по работе, поскольку возможны неприятности, связанные со сплетнями и слухами...», – сказал Влад Росс.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Один знак Зодиака в декабре ждет череда неприятностей - астролог В жизни Дев из-за непроверенных сведений возможны серьезные кризисы.

В жизни Дев из-за непроверенных сведений возможны серьезные кризисы, их могут сделать «козлами отпущения»,эксперт Главреду.По его словам, вблизи солнечного затмения (произойдет 14 декабря) Девам грозят проблемы со здоровьем, в частности переломы.