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Один знак Зодиака в декабре ждет череда неприятностей - астролог

04.12.2020 11:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Один знак Зодиака в декабре ждет череда неприятностей - астролог
Девы - среды неудачников декабря / ТСН
Астролог Влад Росс составил гороскоп на декабрь 2020 для Девы и предупредил, что представителей этого знака Зодиака будут предавать, подставлять и «кидать».

В жизни Дев из-за непроверенных сведений возможны серьезные кризисы, их могут сделать «козлами отпущения», рассказал эксперт Главреду.

По его словам, вблизи солнечного затмения (произойдет 14 декабря) Девам грозят проблемы со здоровьем, в частности переломы.

«…ухудшатся отношения с родителями, случится ссора с семьей. Деве нужно быть предельно осторожной с коллегами по работе, поскольку возможны неприятности, связанные со сплетнями и слухами...», – сказал Влад Росс.
 
 
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В жизни Дев из-за непроверенных сведений возможны серьезные кризисы.
 
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