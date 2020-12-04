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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российский рубль резко подорожал до максимума за 81 день С начала месяца белорусский рубль девальвировался к корзине валют на 0,98%.

С начала месяца белорусский рубль девальвировался к корзине валют на 0,98%.По информациипо состоянию на 10:11:Курс доллара обвалился сразу на 0,0140 BYN до 2,5722 BYN/USD.Американец дешевеет уже третий день. За это время его стоимость упала на 0,0183 BYN до минимума за 8 дней.Курс евро упал на 0,0052 BYN до 3,1292 BYN/EUR и покинул максимум за три месяца.Предыдущие восемь торгов евровалюта дорожала на общую сумму 0,1066 BYN.На рынке форекс евро подорожает уверенно дорожать к доллару. Так, вчера вечером его курс вырос до уровня 1,2176 USD/EUR. Это максимальное значение более чем за 2,5 года с апреля 2018 года.Сегодня он опустился до 1,2157 USD/EUR.Курс российского рубля подскочил на 0,0267 BYN до 3,4639 BYN/100 RUB — максимума за 81 день. Рубль РФ дорожает четвёртый день подряд. Его курс за это время вырос на 0,0657 BYN.За последние 15 торгов российский рубль дорожает уже 13-й раз. Общее укрепление за этот период составило +0,1424 BYN.В ноябре белорусский рубль смог существенно подорожать к доллару, но евро и российский рубль значительно укрепились:курс доллара −0,0479 BYN (−1,82%);курс евро +0,0209 BYN (+0,68%);курс российского рубля +0,0766 BYN (+2,30%);валютная корзина +0,62%.Российский рубль утром в пятницу подорожал к доллару до 74,38 — это минимальное значение курса доллара за последние три месяца.Курс евро снизился до 90,40 российских рублей.