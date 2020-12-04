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Российский рубль резко подорожал до максимума за 81 день

04.12.2020 11:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Российский рубль резко подорожал до максимума за 81 день
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Доллар и евро открыли торги ослаблением к белорусскому рублю, но корзина валют подорожала ещё на 0,19% благодаря существенному укреплению российского рубля. Валютная корзина дорожает уже 11-й раз подряд до максимума за 84 дня.

С начала месяца белорусский рубль девальвировался к корзине валют на 0,98%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by по состоянию на 10:11:

Курс доллара обвалился сразу на 0,0140 BYN до 2,5722 BYN/USD.

Американец дешевеет уже третий день. За это время его стоимость упала на 0,0183 BYN до минимума за 8 дней.

Курс евро упал на 0,0052 BYN до 3,1292 BYN/EUR и покинул максимум за три месяца.

Предыдущие восемь торгов евровалюта дорожала на общую сумму 0,1066 BYN.

На рынке форекс евро подорожает уверенно дорожать к доллару. Так, вчера вечером его курс вырос до уровня 1,2176 USD/EUR. Это максимальное значение более чем за 2,5 года с апреля 2018 года.

Сегодня он опустился до 1,2157 USD/EUR.

Курс российского рубля подскочил на 0,0267 BYN до 3,4639 BYN/100 RUB — максимума за 81 день. Рубль РФ дорожает четвёртый день подряд. Его курс за это время вырос на 0,0657 BYN.

За последние 15 торгов российский рубль дорожает уже 13-й раз. Общее укрепление за этот период составило +0,1424 BYN.

Итоги ноября 2020 на БВФБ
В ноябре белорусский рубль смог существенно подорожать к доллару, но евро и российский рубль значительно укрепились:

курс доллара −0,0479 BYN (−1,82%);

курс евро +0,0209 BYN (+0,68%);

курс российского рубля +0,0766 BYN (+2,30%);

валютная корзина +0,62%.

Московская биржа


Российский рубль утром в пятницу подорожал к доллару до 74,38 — это минимальное значение курса доллара за последние три месяца.

Курс евро снизился до 90,40 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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С начала месяца белорусский рубль девальвировался к корзине валют на 0,98%.
 
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