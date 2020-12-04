Как работнику обжаловать свое увольнение в суде

Что делать, если работник не согласен со своим увольнением или с основанием для увольнения?



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О том, как поступать в этом случае, Naviny.by рассказывает юрист фирмы Legaltax Надежда Смахтина.

Куда и когда подавать иск?

Увольнение является мерой дисциплинарного взыскания, о которых мы подробно рассказывали раньше.

Споры о восстановлении на работе и изменении основания для увольнения рассматриваются в суде.

Исковое заявление нужно подавать по месту нахождения нанимателя — именно по его юридическому адресу.

Если уволенный гражданин работал в филиале организации, то он может подать иск по месту нахождения филиала.

Справка. Требования к содержанию иска перечислены в статье 243 Гражданского процессуального кодекса.

Сразу отметим, что работник освобождается от уплаты судебных расходов, если его иск рассматривается индивидуально.

Срок для обращения за судебной защитой составляет один месяц.

Отсчет срока начинается с того дня, как работник получил копию приказа об увольнении или трудовую книжку.

Времени не так много, поэтому уволенному работнику нужно действовать сразу.

Наниматель обязан соблюдать закон

При рассмотрении спора суд выясняет, имел ли наниматель законные основания, чтобы уволить работника.

Суд также изучает, соблюдал ли наниматель порядок увольнения. Для этого ему необходимо зафиксировать факт нарушения и получить письменное объяснение работника.

Если работник отказался давать объяснения, наниматель обязан составить акт об этом.

Справка. Порядок применения дисциплинарных взысканий, в том числе увольнения, изложен в статье 199 Трудового кодекса.

Работнику лучше сделать копию или фотоснимок объяснительной.

Если увольнение произошло по дискредитирующим обстоятельствам, то наниматель обязан провести внутреннюю проверку. По ее результатам составляется акт или служебная записка.

В ситуации, когда эти процедуры не выполнены, наниматель не сможет подтвердить в суде обоснованность увольнения.

«Согласие» или «уведомление»? Смотрите коллективный договор

Если в организации есть профсоюз и в коллективном договоре (соглашении) сказано, что для увольнения сотрудника сначала нужно получить согласие профсоюза, то наниматель не может по собственной инициативе уволить работника.

В противном случае уволенный будет восстановлен на работе.

Вместе с тем в коллективных договорах белорусских организаций, где есть профсоюзы, зачастую говорится об обязанности нанимателя уведомить профсоюз об увольнении, а не получить его согласие.

Справка. Уведомить профсоюз наниматель должен как минимум за две недели до планируемого увольнения работника.

В таком случае, даже если профсоюз не согласится с увольнением, окончательное решение все равно остается за нанимателем.

Если суд установит, что порядок такого уведомления был нарушен (например, наниматель направил уведомление профсоюзу за одну неделю до увольнения, а не за две), то на одном этом основании восстановить на работе уволенного работника не получится.

Нарушение закона в части уведомления профсоюза может повлиять лишь на изменение даты увольнения. А значит, и на сумму выплат, которые полагаются работнику при окончательном расчете.

Незамедлительно — это сразу

Если суд встанет на сторону работника, его должны восстановить на прежней работе и на прежнем рабочем месте. Все существенные условия труда тоже должны быть прежними.

Это судебное постановление исполняется незамедлительно, то есть сразу после того, как суд вынесет решение.

Если наниматель допустит задержку, он должен будет выплатить работнику средний заработок за время задержки.

Работник подлежит восстановлению, даже если наниматель затем намерен оспорить решение суда.

При этом не имеет значения то, что наниматель, например, уже исключил из штатного расписания должность, которую занимал уволенный работник, или принял на это место другого человека.

Нанимателю придется ввести обратно в расписание упраздненную должность или уволить нового сотрудника.

Один отказ — две статьи

Если наниматель отказывается исполнять решение суда, работник все равно будет восстановлен.

Это произойдет благодаря процедуре принудительного исполнения.

Судебный исполнитель направит нанимателю исполнительный лист и отведет ему время, чтобы выполнить решение суда.

Если наниматель не последует исполнительному документу, его могут привлечь к административной ответственности по части 3 статьи 24.10 КоАП и дать штраф в размере до 500 базовых величин (13 750 рублей).

Более того, если наниматель не выполнит судебное решение или станет препятствовать этому, его могут привлечь и к уголовной ответственности.

По статье 423 УК за такое нарушение предусмотрен штраф, лишение права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью.

Компенсация плюс возмещение морального вреда

Наниматель должен выплатить компенсацию работнику, которого восстановили на работе или которому изменили формулировку причины увольнения.

Эта компенсация представляет собой средний заработок за время прогула.

Кроме того, время оплаченного вынужденного прогула должно быть включено в рабочий год, в котором работнику полагается трудовой отпуск.

Когда будет рассчитываться компенсация, бухгалтерия учтет все выплаты, связанные с окончательным расчетом при увольнении.

Кроме того, в зачет пойдут другие денежные суммы, которые успел получить уволенный работник.

К примеру, пособие по временной нетрудоспособности, которое полагается работнику во время оплачиваемого вынужденного прогула, а также зарплата, если работник уже успел устроиться на новую работу, пока шло разбирательство по поводу его незаконного увольнения.

В ситуации, когда работника уволили без законного основания или с нарушением порядка увольнения, суд может обязать нанимателя возместить работнику моральный вред, причиненный этими действиями.

Моральный вред может быть возмещен только по заявлению работника. А значит, это требование необходимо заявить вместе с основными в иске.

Ложка дегтя в бочке меда

Есть случаи, когда человека не восстановят на работе. Причем даже если суд решит, что его уволили незаконно.

Например, на место уволенного сотрудника уже принят работник, которому нельзя отказать в заключении трудового договора.

Это может быть работник, который прибыл в организацию по распределению или в рамках перевода от одного нанимателя к другому.

Подобные ситуации регулирует трудовое законодательство.

Так, если работника невозможно или нецелесообразно восстановить по причинам, которые не связаны с совершением им виновных действий, суд вправе обязать нанимателя выплатить работнику возмещение (часть 2 статьи 243 ТК).

Размер этой компенсации составляет 10 среднемесячных заработков. Для ее выплаты суд должен сначала получить согласие работника.