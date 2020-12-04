Ярошук: люди массово уходят из ФПБ

Председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук утверждает, что в последние месяцы наблюдается массовый уход работников из провластных профсоюзов, которые объединены под «зонтиком» ФПБ.





В то же время, как пишет DW , утверждает профсоюзный лидер, «люди пошли в БКДП, число членов выросло на 20%. А в провластной ФПБ упало на 20-30%. Эти ручейки можно трансформировать в сильное движение».

Таким мнением он поделился в ходе Экономической панели на Минском диалоге.