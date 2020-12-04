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Ярошук: люди массово уходят из ФПБ
Источник материала: Навiны
Председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук утверждает, что в последние месяцы наблюдается массовый уход работников из провластных профсоюзов, которые объединены под «зонтиком» ФПБ.
В то же время, как пишет
Таким мнением он поделился в ходе Экономической панели на Минском диалоге.
Напомним, 10 ноября Александра Лукашенко приказал до конца года создать
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Председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук утверждает, что в последние месяцы наблюдается массовый уход работников из...
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