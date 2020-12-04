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Toyota RAV4 снова не прошел «лосиный тест»

04.12.2020 11:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Производители кроссоверов очень не любят так называемые «лосиные тесты». А вот шведские журналисты, напротив, обожают их. Издание Teknikens Varld проверило, как гибридный Toyota RAV4 проходит сложное испытание по объезду препятствия.

Немножко предыстории. Осенью 2019 года, когда новый RAV4 только приехал к шведским дилерам, эксперты Teknikens Varld провели «лосиный тест» кроссовера, и тот с треском провалил его. Ролик на YouTube собрал 2 млн просмотров, и японцы были вынуждены как-то исправлять ситуацию. Они перенастроили систему стабилизации, и в январе 2020 года «равик» смог-таки удовлетворить требовательных шведских испытателей.

Но на днях Teknikens Varld снова взяли на тест RAV4, только в гибридном plug-in-варианте с комплектацией Prime. Результат неутешительный: паркетник вновь разочаровал экспертов. Электро-бензиновый кроссовер Toyota смог пройти испытание только на скорости 63 км/ч, в то время как обычный бензиновый RAV4 (после доработки ESP) проделал трюк на 72 км/ч. Toyota вновь обещает доработать машину.

Для сравнения: Nissan Qashqai прошел аналогичный тест на скорости 84 км/ч, и журналисты похвалили кроссовер за безупречную работу ESP. Kia Sorento, который крупнее и тяжелее Toyota RAV4, объезжает «лося» на скорости 78 км/ч.

 
 
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Производители кроссоверов очень не любят так называемые «лосиные тесты». А вот шведские журналисты, напротив, обожают их. Издание Teknikens Varld проверило, как гибридный...
 
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