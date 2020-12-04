Как белорусы поступают со вкладами в валюте и рублях. Одной картинкой

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Самый пик просади новых безотзывных вкладов пришелся на август, тогда белорусы согласились открыть в банках депозитов на сумму 532,6 млн. рублей. Это минимум 2020-года, но довольно среднее значение для 2019 года. Другими словами, полного отказа от рублевых вкладов или близкого к нему значения не произошло. В среднем, в июне-сентябре белорусы открывали новые безотзывные вклады на сумму 581,3 млн рублей в месяц. Это больше прошлогоднего значения в 567,4 млн. рублей за тот же период.



Инфографика: Myfin.by

Ситуация с валютными вкладами складывается иная. В августе произошло резкое уменьшение открытий новых вкладов в валюте - примерно на 50% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако уже в сентябре суммы новых безотзывных депозитов в валюте начали расти. Пока они далеки от прошлогодних значений, но наблюдается динамика постепенного восстановления.



Инфографика: Myfin.by

Что в итоге?

Исходя из статистических данных Нацбанка, депозитный кризис августа преодолен. Как ни странно, но доверие к банковской системе среди населения постепенно восстанавливается. Объем вновь открываемых безотзывных депозитов в рублях приближается к стандартным значениям этого года и уже превышает прошлогодние. По валютным вкладам ситуация пока далека от нормальной – объем новых безотзывных депозитов ниже среднемесячного значения и прошлогоднего.