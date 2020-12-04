Чем вредны обезжиренные продукты? Объясняет диетолог

Источник материала: ОНТ

Присутствие в рационе исключительно обезжиренных продуктов может нанести организму вред, написал в своем Instagram врач-диетолог Алексей Ковальков.

Он отметил, что при таком режиме питания может нарушиться работа нервной системы и гормональный фон.

По словам врача, необходимо следить не только за количеством, но и за качеством потребляемых жиров.

ФОТО: Depositphotos









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