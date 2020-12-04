|
Чем вредны обезжиренные продукты? Объясняет диетолог
Источник материала: ОНТ
Присутствие в рационе исключительно обезжиренных продуктов может нанести организму вред,
Он отметил, что при таком режиме питания может нарушиться работа нервной системы и гормональный фон.
По словам врача, необходимо следить не только за количеством, но и за качеством потребляемых жиров.
ФОТО: Depositphotos
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Присутствие в рационе исключительно обезжиренных продуктов может нанести организму вред, написал в своем Instagram врач-диетолог Алексей Ковальков. Он отметил, что...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)