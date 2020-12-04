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Реставраторы обнаружили тайник с монетами в старинной мельнице в США
Источник материала: ОНТ
Тайник с посланием и старинными монетами был обнаружен во время реставрационных работ в Рослинской исторической мельнице в США. Об этом
Памятник архитектуры, построенный в начале XVIII века, находится в округе Нассау (штат Нью-Йорк). Специалисты обнаружили в стене мельницы молочную бутылку, в которой находились четыре редкие монеты, в том числе гаитянский сантим и монета времен Гражданской войны в США. Также выяснилось, что строители, когда-то занятые на реконструкции здания, оставили в бутылке два послания с призывом помнить об их труде.
По сведениям источника, обнаруженные послания и монеты войдут в экспозицию музея, который откроется в мельнице после окончания реставрации.
Фото: roslynlandmarks
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Тайник с посланием и старинными монетами был обнаружен во время реставрационных работ в Рослинской исторической мельнице в США. Об этом информирует CBS New York....
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