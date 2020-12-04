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Республиканская акция «Чудеса на Рождество» стартует в Беларуси

04.12.2020 11:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Республиканская акция «Чудеса на Рождество» стартует в Беларуси

Ещё одна большая акция стартует сегодня по всей стране: «Чудеса на Рождество» начинают случаться! Ежегодный проект задуман с целью окружить теплом и заботой тех, кто в этом особенно нуждается.

Для воспитанников детских интернатов, домов семейного типа, социально-педагогических центров, для детей с ограниченными возможностями к Рождеству и Новому году добровольцы организуют более полутысячи встреч. Каждую наполнят поздравлениями, подарками, праздничными программами и теплыми словами. В этом году всё будет проходить с соблюдением санитарных мер – по рекомендациям Минздрава. Акция продлится до конца января.

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Ещё одна большая акция стартует сегодня по всей стране: «Чудеса на Рождество» начинают случаться! Ежегодный проект задуман с целью окружить теплом и заботой тех,...
 
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