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Какую роль Telegram играет сейчас в жизни белорусов: аналитический обзор

04.12.2020 11:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера, 3 декабря, заместитель главы администрации президента Андрей Кунцевич заявил, что более 1 тысячи Telegram-каналов координируют протесты в Беларуси. К сожалению, он не уточнил, как именно была получена эта цифра. Однако Центр европейской трансформации выпустил за последние дни два кратких аналитических обзора, посвященных Telegram и его роли в нынешней жизни белорусов. Приводим оттуда основные моменты, которые показывают, что мессенджер действительно стал важным инструментом консолидации и общения у отдельных слоев общества.


Фото: ROBIN WORRALL / Unsplash

Центр европейской трансформации (ЦЕТ) — белорусский независимый think-tank («мозговой центр»), основанный в марте 2010 года. ЦЕТ входит в структуру Международного консорциума «ЕвроБеларусь».

Почему Telegram стал популярен в 2020 году

Так, 27 ноября центр подготовил обзор, в котором рассматриваются роль и функции мессенджера Telegram в процессах «политической мобилизации и разворачивания политического кризиса в Беларуси летом — осенью 2020 года». Изучить его можно здесь (если сайт недоступен, используйте VPN).

Общие выводы в работе следующие:

  • Популярность Telegram как «средства информации, коммуникации и самоорганизации белорусов» была подготовлена еще событиями 2019 года и ситуацией вокруг эпидемии COVID-19. Однако если в 2019 году большинство телеграм-каналов и групп (чатов) все же в значительной мере выполняли функцию массовой информации, коммуникации и общения, то в 2020 году они стали еще и средством массовой организации (или самоорганизации).
  • Мессенджер стали использовать из-за его «относительной защищенности и имиджа» — так, авторы упоминают «„ореол“ сопротивления диктаторским режимам», возникший после попыток заблокировать мессенджер в России.
  • По косвенным данным, в Беларуси в середине августа 2020 года насчитывалось около 2,4 млн активных пользователей мессенджера (примерно 30−35% интернет-аудитории), в предшествующие августу месяцы Telegram являлся самым скачиваемым приложением в Беларуси (как на платформе Android, так и iOS). По некоторым данным, на момент сентября 2020 года этим мессенджером пользовалось около 60% городской интернет-аудитории в Беларуси.
  • Кроме количественного роста пользователей, также сильно возросла интенсивность использования мессенджера и увеличилось разнообразие функций, которые он выполняет. Так, если к началу августа 2020 года только четыре канала в белорусском сегменте Telegram имели более 100 тыс. подписчиков, то сегодня их уже более 20.

Источник: Центр европейской трансформации
  • Телеграм-каналы основных медиа, активно освещающих общественно-политическую повестку, в разы нарастили свою аудиторию за этот период. Хотя наибольшие охваты по-прежнему имеют информационные паблики, однако популярность наращивают и авторские блоги, и телеграм-каналы гражданских инициатив. Динамично развиваются каналы, которые могут не иметь широкого охвата, но зато выполняют важные организационные функции и работают на определенные аудитории или задачи.
  • Также важную роль, особенно в августе — сентябре, стали играть телеграм-группы (чаты). Они используются как способ коммуникации и самоорганизации сообществами разных видов: профессиональными, возрастными, формируемыми вокруг популярных телеграм-каналов и тому подобного. Заметным явлением стали территориальные чаты, создаваемые жителями городов и поселков, районов, дворов и даже отдельных домов.
  • В ответ на противодействия и задержания администраторов «деструктивных телеграм-каналов» создаются новые способы защиты и анонимизации, вырабатываются новые правила коммуникации и взаимодействия. Дополнительное значение здесь приобретает взаимодействие администраторов телеграм-каналов и других активистов, которое выражается в принятии совместных заявлений, взаимной поддержке, помощи при атаках на отдельные каналы, создании специальных сервисов, инструментов и инфраструктурных элементов как для развития телеграм-сообщества, так и для повышения уровня безопасности пользователей.

Таким образом, для значимой части белорусского общества мессенджер Telegram сегодня стал своеобразной замкнутой «экосистемой», выполняющей целый ряд функций:

  • межличностная коммуникация (при этом более-менее безопасная и защищенная);
  • групповая коммуникация и взаимодействие (телеграм-группы);
  • информационное (медийное) пространство, позволяющее быть в курсе всех значимых событий и новостей и формирующее повестку дня (телеграм-каналы).

В чем заключается роль «дворовых» чатов

Вторая часть исследования посвящена именно локальным (территориальным) чатам — их создают жители городов и поселков, районов, дворов и даже отдельных домов (почитать полное исследование можно здесь).

Большую часть данных предоставили сайт-каталог и интерактивная карта локальных телеграм-групп (чатов) «dze.chat — размова з суседзямі», на котором можно легко найти чаты дворов и районов по всей Беларуси и сообществ в других странах для белорусов зарубежья. Анализ основан на мониторинге содержания коммуникации в локальных телеграм-группах (чатах) за июнь — ноябрь 2020 года, а также на результатах интервью, проведенных с участниками местных сообществ, активно использующих локальные чаты для коммуникации и координации локальных действий (интервью проводились в октябре — начале ноября 2020 года, всего было проведено 20 интервью).

Вот основные моменты из этого обзора:

  • Telegram-чаты сыграли важную роль в организации «дворовой активности».

Источник: Центр европейской трансформации
  • Так как в последнее время участились взломы и задержания администраторов и активных участников чата, это привело в свою очередь к повышению уровня секретности в чатах. Однако, отмечают авторы, остановить процесс локальной самоорганизации таким образом невозможно, поскольку первоначальные контакты уже налажены.
  • К примеру, кроме усиления мер личной безопасности, предпринимаемых участниками чатов (сокрытие номеров телефона, к которым привязаны персональные аккаунты, постоянная смена юзерпиков и юзернеймов и т.п.), во многих чатах начали скрывать и даже удалять историю переписки или отдельные сообщения, практиковать разного рода проверочные процедуры «на входе», выносить обсуждение организационных и значимых вопросов в закрытые малые группы, оставляя в общем чате только обсуждения на менее опасные темы.
  • Анализ бесед в локальных чатах и интервью с местными активистами показывают, что значительная доля обсуждений посвящена уличным формам протеста. Однако чаты играют значимую роль и в организации иных типов действий, а также служат местом для обмена мнениями и представлениями по поводу общей ситуации в стране и конкретных тактик и стратегий действий сторонников перемен, прогнозов развития ситуации, а также важным средством взаимной мотивации и поддержки.
  • При этом среди форм протеста наиболее стабильными пунктами повестки обсуждения в локальных чатах остаются уличные акции (особенно воскресные марши), формы экономического давления на режим и — с середины сентября — организация разнообразных активностей во дворах и районах, в то время как такие формы действий, как отзывы депутатов и забастовки, достаточно недолго продержались в повестке.

Один из примеров, как происходит всплеск активности обсуждения по той или иной теме. Источник: Центр европейской трансформации
  • Порядка 10% всех сообщений в чатах составляют репосты из различных каналов, так или иначе связанных с освещением политической ситуации или конкретными протестными инициативами. При этом довольно часто администраторы или просто активные участники чатов пытаются ограничивать количество репостов, призывая не распространять «новости, которые можно почитать в соответствующих местах», чтобы не усложнять коммуникацию в чатах.
  • Функции, которые выполняют локальные телеграм-группы (чаты) в развитии местных сообществ, меняются со временем. Открытые (общедоступные) чаты сыграли очень важную роль в координации протестной активности в августе и в запуске формирования местных сообществ в начале сентября. Во многом благодаря обсуждениям в локальных чатах стали собираться дворовые встречи, развивалась активность по борьбе за семиотическое пространство (флаги, ленты, муралы и т.п.). В принципе чаты продолжают выполнять эти функции и сейчас, но в меньшей степени. Организация конкретных действий все больше уходит в более локальный и закрытый формат коммуникации (с одной стороны, из соображений безопасности, с другой — просто потому, что люди уже познакомились и считают более эффективным обсуждение конкретных задач малыми группами).
  • Локальные телеграм-группы (чаты) все больше выполняют функцию общения и поддержки «боевого духа», взаимной мотивации. Причем большинство локальных чатов объединяет людей со схожими взглядами на текущую ситуацию.
  • В последнее время растет запрос на установление связей или взаимной координации между разными сообществами. Однако пока возможные идеи по налаживанию такого взаимообмена и создания сети более широкой координации действий наталкиваются на вопросы безопасности, которые местные активисты научились решать в своем локальном сообществе, но непонятно, как с ними работать при выходе в расширенный формат.

 
Теги: Новости
 
 
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Центр европейской трансформации выпустил за последние дни два кратких аналитических обзора, посвященных Telegram. Приводим оттуда основные моменты.
 
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