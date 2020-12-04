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Снова проблемы: БелАЭС отключили от энергосистемы

04.12.2020 12:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Снова проблемы: БелАЭС отключили от энергосистемы
Фото Надежды Бужан
Первый энергоблок Белорусской АЭС планово отключен от энергосистемы для тестирования оборудования, сообщает Министерство энергетики.

«В рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка остановлена», — проинформировали в Минэнерго.


Проводится тестирование всех систем и оборудования, которое продлится до 11 декабря.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту «АЭС-2006» вблизи Островца.
 
 
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Тестирование всех систем и оборудования продлится до 11 декабря.
 
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