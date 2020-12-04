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Снова проблемы: БелАЭС отключили от энергосистемы
Источник материала: UDF
Фото Надежды Бужан
«В рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка остановлена», — проинформировали в Минэнерго.
Проводится тестирование всех систем и оборудования, которое продлится до 11 декабря.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту «АЭС-2006» вблизи Островца.
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Тестирование всех систем и оборудования продлится до 11 декабря.
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