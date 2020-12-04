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Гродненскому этномагазину «Цудоўня» отказали в аренде помещения
Источник материала: UDF
Фото: hrodna.life
Магазин временно переходит в онлайновую торговлю, рассказал его сотрудник Антон Шаранкевич.
«Цудоўня» не работала 26 октября в знак солидарности с объявленной общебелорусской забастовкой. После этого начались проверки МЧС и МАРТ.
Этномагазин «Цудоўня» существует с мая 2015 года. Основное направление деятельности — торговля ремесленными изделиями в национальном стиле, одеждой, белорусскими книгами. Со времени основания «Цудоўня» активно занималась популяризацией белорусской культуры. На площадке магазина проходили лекции по истории и культуре, презентации книг, мастер-классы, выступления музыкантов и другие мероприятия.
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Магазин временно переходит в онлайновую торговлю.
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