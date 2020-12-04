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Фото: hrodna.life

hrodna.life

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гродненскому этномагазину «Цудоўня» отказали в аренде помещения Магазин временно переходит в онлайновую торговлю.

Магазин временно переходит в онлайновую торговлю, рассказал его сотрудник«Цудоўня» не работала 26 октября в знак солидарности с объявленной общебелорусской забастовкой. После этого начались проверки МЧС и МАРТ.Этномагазин «Цудоўня» существует с мая 2015 года. Основное направление деятельности — торговля ремесленными изделиями в национальном стиле, одеждой, белорусскими книгами. Со времени основания «Цудоўня» активно занималась популяризацией белорусской культуры. На площадке магазина проходили лекции по истории и культуре, презентации книг, мастер-классы, выступления музыкантов и другие мероприятия.