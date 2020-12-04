ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гродненскому этномагазину «Цудоўня» отказали в аренде помещения

04.12.2020 12:01 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Гродненскому этномагазину «Цудоўня» отказали в аренде помещения
Фото: hrodna.life
С этномагазином «Цудоўня» в Гродно расторгают договор аренды. Об этом собственнику стало известно вечером 3 декабря. С 4 декабря магазин приостанавливает работу, пишет hrodna.life.

Магазин временно переходит в онлайновую торговлю, рассказал его сотрудник Антон Шаранкевич.

«Цудоўня» не работала 26 октября в знак солидарности с объявленной общебелорусской забастовкой. После этого начались проверки МЧС и МАРТ.

Этномагазин «Цудоўня» существует с мая 2015 года. Основное направление деятельности — торговля ремесленными изделиями в национальном стиле, одеждой, белорусскими книгами. Со времени основания «Цудоўня» активно занималась популяризацией белорусской культуры. На площадке магазина проходили лекции по истории и культуре, презентации книг, мастер-классы, выступления музыкантов и другие мероприятия.
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Магазин временно переходит в онлайновую торговлю.
 
Новости дня
Новости разные
 
Троицкий: Крах режима может случиться в любой момент, не знаю, на что рассчитывают силовики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика