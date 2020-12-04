В «Беняконях» на границе с Литвой приостановлен пропуск лиц и транспорта

На границе с Литвой в пункте пропуска «Бенякони» (Гродненская область) 4 декабря временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств, сообщает Госпогранкомитет в своем телеграм-канале.



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«По информации сопредельной стороны, с 10.00 до 15.00 в международном пограничном пункте пропуска «Шальчининкай» (на белорусской стороне — «Бенякони») проводятся ремонтные работы по энергообеспечению. В связи с этим временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств», — отмечается в сообщении.

Ремонт продолжится 7 и 21 декабря с 9.30 до 15.00.

Госпогранкомитет рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок и следить за изменением ситуации и очередями на границе.

Кроме того, по информации сайта ведомства, сейчас в пунктах пропуска с белорусской стороны на выезд скопилось около 1 тыс. грузовиков. Больше всего фур на границе с Литвой — около 800. Около 100 большегрузов стоят на границе с Польшей и более 60 — с Латвией.