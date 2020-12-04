На улице Тимирязева серьезная авария, «машина на столбе в лоскуты»

Источник материала: Onliner

Наш читатель сообщил в чат-бот Onliner о серьезной аварии, которая произошла сегодня на улице Тимирязева в Минске. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля совершил наезд на осветительную опору. На месте находятся бригады скорой помощи и экипажи ГАИ.

«ДТП на улице Тимирязева: две скорые, три автомобиля ГАИ, а также МЧС. Машина на столбе в лоскуты», — рассказал наш читатель, видевший последствия этой аварии.

(будет дополнено)

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by .