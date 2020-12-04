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На улице Тимирязева серьезная авария, «машина на столбе в лоскуты»
Источник материала: Onliner
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«ДТП на улице Тимирязева: две скорые, три автомобиля ГАИ, а также МЧС. Машина на столбе в лоскуты», — рассказал наш читатель, видевший последствия этой аварии.
(будет дополнено)
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Наш читатель сообщил в чат-бот Onliner о серьезной аварии, которая произошла сегодня на улице Тимирязева в Минске. По предварительной информации, водитель легкового...
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