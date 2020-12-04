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Новый флагман Xiaomi Mi 11 будет выглядеть так. Скорее всего

04.12.2020 12:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Техноблогер Бен Гескин опубликовал в своем Twitter рендеры Xiaomi Mi 11, которые основаны на имеющейся информации о будущем флагмане компании. Представить смартфон должны в начале следующего года.

Судя по рендеру, Xiaomi Mi 11 получит полностью безрамочный экран, заходящий на края корпуса. В левом верхнем углу разместится фронтальная камера. Сзади расположится блок с тремя камерами: основной фотосенсор — на 108 Мп, а рядом будут сенсоры на 13 Мп (ультраширокий) и 5 Мп (макро). На недавно опубликованном изображении задней крышки Mi 11 виден такой же дизайн камеры, как и на рендере.

Новый флагман Xiaomi Mi 11 будет выглядеть так. Скорее всего

Предположительно, Xiaomi Mi 11 получит новый топовый чип Snapdragon 888 от Qualcomm. Разрешение экрана составит 2K, а частота обновления — 120 Гц.

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Техноблогер Бен Гескин опубликовал в своем Twitter рендеры Xiaomi Mi 11, которые основаны на имеющейся информации о будущем флагмане компании. Представить смартфон должны...
 
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