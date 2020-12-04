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Новый флагман Xiaomi Mi 11 будет выглядеть так. Скорее всего
Источник материала: Onliner
Техноблогер Бен Гескин
Судя по рендеру, Xiaomi Mi 11 получит полностью безрамочный экран, заходящий на края корпуса. В левом верхнем углу разместится фронтальная камера. Сзади расположится блок с тремя камерами: основной фотосенсор — на 108 Мп, а рядом будут сенсоры на 13 Мп (ультраширокий) и 5 Мп (макро). На недавно опубликованном изображении задней крышки Mi 11 виден такой же дизайн камеры, как и на рендере.
Предположительно, Xiaomi Mi 11 получит новый топовый чип Snapdragon 888 от Qualcomm. Разрешение экрана составит 2K, а частота обновления — 120 Гц.
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G90T, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G80, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
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На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Техноблогер Бен Гескин опубликовал в своем Twitter рендеры Xiaomi Mi 11, которые основаны на имеющейся информации о будущем флагмане компании. Представить смартфон должны...
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