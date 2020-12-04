Не имея прав, разогналась до 90 км/ч и не справилась с управлением. Девушка будет отвечать за ДТП с четырьмя пострадавшими

Источник материала: Onliner

Управлением Следственного комитета по Витебской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Бешенковичском районе, в результате которого пострадали четыре человека. Обвинение предъявлено девушке, управлявшей автомобилем. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

По данным следствия, утром 21 июня 2020 года 19-летняя водитель, не имея водительского удостоверения, управляла автомобилем Opel Zafira. Двигаясь по автодороге Бочейково — Сокорово, девушка не справилась с управлением, допустила боковой занос, после чего автомобиль опрокинулся. В результате ДТП четверо пассажиров, трое из которых не были пристегнуты ремнями безопасности, получили телесные повреждения различной степени тяжести.





— Установлено, что накануне произошедшего девушка обманула своего знакомого, сказав, что у нее имеется водительское удостоверение. Последний не убедился в его наличии и передал ключи от своего автомобиля, — сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Специалистами ГКСЭ проведена автотехническая экспертиза, по результатам которой установлено, что скорость, с которой двигался автомобиль перед происшествием, составляла более 90 км/ч. Согласно результатам медицинских исследований, в момент ДТП водитель была трезвой.





Девушке предъявлено обвинение по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого и менее тяжкого телесных повреждений»). К ней применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.