Уголовное дело почтальонки, которая опубликовала данные силовиков, отправили в прокуратуру

Источник материала: Onliner

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного «по факту незаконного собирания и распространения информации о частной жизни десятков граждан». Согласно делу почтальонка одного из минских отделений собрала информацию о частной жизни подписчиков газеты МВД без их согласия.

После этого обвиняемая распространила в мессенджере собранные сведения о фамилиях, именах, отчествах и местах жительствах 35 граждан, в том числе сотрудников милиции, пишет СК.

«Вышеуказанные действия нанесли вред правам и свободам потерпевших, а также нарушили их конституционное право на защиту от незаконного вмешательства в личную и семейную жизнь. В ходе допроса женщина пояснила, что незадолго до произошедшего сотрудники милиции за совершение административного правонарушения задержали ее родственницу. Увидев в различных Telegram-каналах призывы распространять конфиденциальные данные правоохранителей, обвиняемая решила отомстить им», — сообщает официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Почтальонка проходит по ч. 1 ст. 179 УК («Незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну другого лица, без его согласия, повлекшие причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших»). К женщине применена мера пресечения в виде личного поручительства.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.