Белорус пытался пробить забитый мусоропровод ногами, провалился и застрял на уровне седьмого этажа

Источник материала: Onliner

Проблема мусоропроводов в многоэтажных домах до сих пор остается актуальной. Вчера вечером такой чуть не стал причиной трагедии в Витебске. В многоэтажке на улице Ленинградской мужчина пошел выносить мусор на 9-м этаже, увидел, что мусоропровод забит, попытался ногами протолкнуть засор и провалился на уровень 7-го этажа, где и застрял. Этот случай описывается на сайте МЧС.

Сообщение о ЧП спасателям поступило в 23:51, сколько мужчина пробыл в заточении, не сообщается. Работники МЧС при помощи специального аварийно-спасательного инструмента демонтировали навесную металлическую систему межэтажного мусороприемника и извлекли пострадавшего.

Как мужчина мог провалиться — не совсем понятно. Возможно, он решил стать на мусоропровод обеими ногами. Что удивительно, мужчина не пострадал: после осмотра медиками он вернулся домой.