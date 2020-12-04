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Как священник увидел велосипедиста с БЧБ-флагом и получил 10 суток

04.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Судья Ивацевичского района Василий Аврусевич расценил это как участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Как священник увидел велосипедиста с БЧБ-флагом и получил 10 суток

Иллюстративное фото

Как следует из материалов дела, священник греко-католической епархии Виталий Быстров 25 октября с 13:00 по 20:00 (точное время не установлено) принял участие в проведении массового мероприятия — пикетировании по улице Советской в Бресте, которое проходило с использованием бело-красно-белых флагов.

В суде Виталий Быстров своей вины не признал. Он заявил, что 25 октября был направлен в Брест из Ивацевичей для совершения божественной литургии в местном греко-католическом приходе святых Петра и Андрея. Через некоторое время после службы он шел в одеянии священника (подряснике, с крестом) по улице Советской, не участвуя ни в каких демонстрациях и митингах.

— Я шел по Советской один. Около кинотеатра «Беларусь» недалеко от меня остановился велосипедист, у которого был бело-красно-белый флаг. Точнее, его остановили сотрудники милиции. В это время подошли другие люди, которые просили, требовали отпустить велосипедиста.

Все это время я просто стоял. Ко мне подошел сотрудник в звании подполковника, спрашивал, из какой я церкви, из какого города. Я ему сообщил, что священник греко-католической церкви, она же униатская.

На что он мне сказал, что в городе Бресте известен Афанасий Брестский, который в начале ХVII века был ярым противником унии. Я ему ответил, что в Бресте уния между православной церковью и католической была как раз подписана. Это уже история.

Через некоторое время я пошел далее на вокзал, меня не стали задерживать. Таким образом, в моих действиях, даже в этом случае, бездействии, участия в пикете я не усматриваю, — пояснил Быстров в суде.

На уточняющие вопросы судьи, сколько времени он задержался возле кинотеатра, священник рассказал, что по своим внутренним ощущениям считает, что находился там примерно 10 минут. Он также подтвердил, что состоит в телеграм-чате «Солидарность Ивацевичи».

В суде также посмотрели видео, снятое 25 октября на улице Советской в Бресте.  

— На этих кадрах видно, что я в массовом мероприятии не участвую. Не хлопаю, ничего не кричу, а молча стою и отвечаю на вопросы сотрудников милиции, — пояснил Виталий Быстров после просмотра ролика.

Рассмотрев материалы дела, судья Василий Аврусевич признал священника Виталия Быстрова виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии и вынес решение: 10 суток ареста.

Кстати, еще 6 ноября, почти за месяц до решения суда о наказании батюшки, греко-католический приход в Ивацевичах получил официальное предупреждение от областных властей с формулировкой «за участие священника в несанкционированных мероприятиях».

 
Теги: Брест
 
 
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Судья Василий Аврусевич расценил это как участие в несанкционированном массовом мероприятии.
 
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