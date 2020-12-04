ЕФСР: Беларусь кредитом в $500 млн. закрыла дефицит бюджета, а не газовые долги

Источник материала: АФН

Выданные Беларуси в октябре 500 млн долларов кредита ЕФСР пошли на программу правительства по борьбе с пандемией.

Об этом заявил исполнительный директор проектного блока ЕФСР Андрей Широков на пресс-конференции в рамках Евразийского конгресса.

«В прессе звучали оценки, не соответствующие действительности (о направлении средств кредита «Газпрому» для погашения задолженности за газ. - ред.). Антикризисную программу начали прорабатывать еще весной, когда пришла первая волна COVID-19. Она была нацелена на финансирование непредвиденных расходов бюджета, с которыми все страны ЕАЭС столкнулись в этом году — внеплановая поддержка здравоохранения, поддержка разных секторов экономики, малого и среднего бизнеса, населения, потерявшего работу», — рассказал Широков, которого цитирует tut.by.

В октябре 2020 года Евразийский банк развития, являющийся управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития, перечислил Беларуси финансовый кредит в объеме 500 млн долларов.

Средства предоставляются сроком до 10 лет с льготным периодом до 5 лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах на срок 7 лет). Минфин Беларуси сообщил, что кредит в полном объеме поступил в республиканский бюджет 16 октября.

Ранее глава Минфина России говорил, что деньги пойдут на погашение Беларусью долга перед «Газпромом» за поставленный газ, это более 300 млн долларов.

Считается, что Беларусь погасила долг за газ. Единственным свидетельством в поддержку этого утверждения является начало переговоров с Газпромом о цене на газ в 2021 году. Но это вовсе не означает, что Беларусь погасила долг. На этот счет ходят разные слухи.