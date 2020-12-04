Евросоюз отложил Совет ассоциации с Украиной

Источник материала: АФН

Европейский союз решил отложить проведение Совета ассоциации Украина-ЕС, запланированного первоначально в формате видеоконференции 8 декабря.

Об этом сообщает DW со ссылкой на источник в структурах ЕС.

Причину отмены собеседник пояснил в желании провести заседание в очном формате, а не в формате видеоконференции, когда обстоятельства позволят это сделать.

«Такая встреча в виртуальном формате была бы неформальной, ведь в ЕС любые формальные заседания на политическом уровне могут проводиться только физически. И только тогда они могут принимать решения», - пояснил собеседник.

Ранее, Европейский Союз опубликовал годовой отчет о реализации Украиной реформ в соответствии с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС. В отчете отмечается как прогресс в выполнении реформ, так и вызовы, которые стоят перед страной, включая конституционный кризис.