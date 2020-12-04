ЕФСР: выданные Беларуси $500 млн пошли на закрытие дефицита госбюджета, а не оплату долгов за газ

tut.by , по итогам года Фонд проведет мониторинг, предоставит окончательный отчет и оценит качество выполнения заявленных мер и намерений, заявил исполнительный директор проектного блока ЕФСР Андрей Широков журналистам на пресс-конференции в рамках Евразийского конгресса . Как передает, по итогам года Фонд проведет мониторинг, предоставит окончательный отчет и оценит качество выполнения заявленных мер и намерений, заявил исполнительный директор проектного блока ЕФСР Андрей Широков журналистам на пресс-конференции в рамках





— В прессе звучали оценки, не соответствующие действительности (о направлении средств кредита «Газпрому» для погашения задолженности за газ. — Прим. ред.). Антикризисную программу начали прорабатывать еще весной, когда пришла первая волна COVID-19. Она была нацелена на финансирование непредвиденных расходов бюджета, с которыми все страны ЕАЭС столкнулись в этом году — внеплановая поддержка здравоохранения, поддержка разных секторов экономики, малого и среднего бизнеса, населения, потерявшего работу, — рассказал Широков.





Он отметил, что, несмотря на отсутствие локдауна в Беларуси, страна все равно пострадала из-за закрытия границ и локдауна в соседних странах.





ЕФСР провел оценку этих неожиданных разрывов для бюджета, и сумма кредита пошла на финансирование именно дефицита бюджета, связанного с реализацией программы по борьбе с пандемией.





Советник проектного блока ЕФСР Сергей Улатов подчеркнул, что все антикризисные программы были очень похожи, там несколько блоков, и основной — поддержка здравоохранения. Среди других блоков также поддержка бизнеса и макроэкономической стабильности.





Напомним, в октябре 2020 года Евразийский банк развития, являющийся управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития, перечислил Беларуси финансовый кредит в объеме 500 млн долларов.





Средства предоставляются сроком до 10 лет с льготным периодом до 5 лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах на срок 7 лет).





Минфин Беларуси сообщил, что кредит в полном объеме поступил в республиканский бюджет 16 октября.





Программа правительства и Нацбанка Беларуси по противодействию влиянию COVID-19 на экономику, финансовый и социальный сектор, содержащаяся в заявке властей страны на получение финансового кредита, кроме мер на поддержку системы здравоохранения и населения, также предусматривает реализацию осмотрительной макроэкономической политики, включая консолидацию неприоритетных расходов бюджета, оптимизацию налоговых льгот, продолжение политики по обеспечению рыночных механизмов формирования обменного курса и процентных ставок. В комплексе все эти меры направлены на укрепление долговой устойчивости Беларуси, говорится в сообщении ЕАБР.





Ранее глава Минфина России говорил, что деньги пойдут на погашение Беларусью долга перед «Газпромом» за поставленный газ, это более 300 млн долларов. Долг за газ Беларусь действительно погасила.





Кроме средств ЕФСР, Путин пообещал режиму Лукашенко российский госкредит на 1 млрд долларов. Прежполагается, что он будет предоставлен двумя траншами: первые 500 млн долларов — в 2020 году и вторые 500 млн долларов — в 2021 году на погашение российских долгов.